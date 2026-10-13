Boca Juniors pierde ante Vasco da Gama en La Bombonera por el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Adson Ferreira abrió el marcador para el conjunto brasileño en un encuentro que continuaba en desarrollo al momento de la actualización de las 22.11.

El equipo dirigido por Roberto "Vasco" Arruabarrena afronta el compromiso sin la participación de su capitán, Leandro Paredes. El encuentro comenzó a las 21.30 en el Estadio Alberto J. Armando, donde Boca busca dar el primer paso hacia la final del torneo continental.

La apertura del marcador puso en desventaja al conjunto local, que llegó a esta semifinal con un invicto de 17 partidos. Esa racha forma parte de un presente que lo mantiene en competencia en varios frentes, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Además de disputar las semifinales de la Sudamericana, Boca alcanzó esa misma instancia en la Copa Argentina. También se mantiene en la pelea por el título de la Liga y continúa en carrera en el Torneo Clausura.

Para llegar a esta instancia continental, el Xeneize dejó en el camino a O'Higgins de Chile, Recoleta de Paraguay y San Pablo de Brasil. Ahora enfrenta a otro rival brasileño en la búsqueda de un lugar en la definición.

Vasco da Gama, por su parte, construyó su recorrido hacia las semifinales con eliminaciones de Deportivo Independiente Medellín de Colombia, Olimpia de Paraguay e Independiente Santa Fe de Colombia.

Su avance en la Sudamericana contrasta con una situación más ajustada en el campeonato brasileño. El equipo ocupa el decimocuarto puesto del Brasileirao y se encuentra a tres puntos de la zona de descenso, cuando quedan nueve fechas para terminar la competencia local.

Con el partido todavía abierto, el resultado informado es parcial y no define el desenlace de este primer cruce de semifinales.