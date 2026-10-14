El presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, estuvo con Gianni Infantino en Zúrich, Suiza, en la previa de una nueva sesión del Consejo de la FIFA. El dirigente del club cordobés publicó en sus redes sociales fotografías junto al titular del organismo internacional, Claudio Tapia y Alejandro Domínguez.

La presencia de Cavagliatto se vincula con encuentros de planificación del fútbol sudamericano. Según dio a conocer Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el titular de Instituto participó en reuniones para trabajar en la propuesta del calendario de competencias de la Conmebol correspondiente al ciclo 2027/28.

Las imágenes compartidas por Cavagliatto lo muestran con los responsables de las tres entidades: Infantino por la FIFA, Tapia por la AFA y Domínguez por la Conmebol. La información disponible no detalla qué propuestas se analizaron ni señala que se hayan aprobado modificaciones en el calendario.

Tapia también publicó un mensaje en sus redes sociales el 14 de octubre. Allí indicó que se encontraba en Zúrich a la espera de la sesión del Consejo de la FIFA y agradeció a Infantino por la bienvenida. Esa publicación situó el encuentro antes de la reunión del organismo.

Cavagliatto ya había participado este año en otra convocatoria de dirigentes del fútbol internacional. En abril estuvo presente en el 82º Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol.