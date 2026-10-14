La Liga Profesional de Fútbol comienza a transitar las últimas cuatro jornadas del Torneo Clausura 2026 con una de las principales incógnitas concentrada en la parte baja de la tabla anual. Tras confirmarse el descenso de Estudiantes de Río Cuarto, Aldosivi y Deportivo Riestra aparecen como protagonistas de la disputa por mantener su lugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

El conjunto cordobés se convirtió en el primer descendido después de perder 1-0 frente a River. Su campaña, con apenas 11 puntos en 28 partidos y un promedio de 0,393, lo dejó sin posibilidades matemáticas de continuar en Primera División.

Cómo se define el segundo descenso

El sistema vigente establece dos descensos al finalizar la temporada. Uno corresponde al equipo que termina último en la tabla de promedios, calculada sobre las campañas de 2024, 2025 y 2026. El otro se determina mediante la tabla anual.

Como Estudiantes de Río Cuarto también ocupa el último puesto de la clasificación general, la segunda plaza de descenso corresponde al siguiente equipo peor ubicado en esa tabla.

De acuerdo con los datos difundidos por TyC Sports, Aldosivi aparece en el puesto 29, con 16 unidades. Deportivo Riestra figura inmediatamente por encima, aunque la publicación presenta diferencias en su puntuación: menciona tanto 22 como 26 puntos.

Esta discrepancia impide establecer con precisión la distancia matemática entre ambos equipos sin consultar la clasificación oficial actualizada.

Aldosivi necesita sumar en el cierre del torneo

El equipo de Mar del Plata afrontará dos encuentros como visitante y otros dos en condición de local.

Su próximo compromiso será frente a Estudiantes de Río Cuarto, el domingo 18 de octubre a las 18. Posteriormente recibirá a Belgrano, visitará a Racing y cerrará la fase regular ante River.

El calendario presenta un desafío para el Tiburón, que deberá mejorar su cosecha de puntos y esperar los resultados de sus competidores directos.

Riestra buscará sostener su ventaja

Por su parte, Deportivo Riestra comenzará esta etapa como local ante Unión, el lunes 19 de octubre a las 21.15.

Luego visitará a Instituto, recibirá a Talleres y finalizará su participación frente a Independiente, como visitante.

El conjunto del Bajo Flores depende de los puntos que consiga en estas últimas jornadas para consolidar su permanencia. La diferencia real con Aldosivi será determinante para conocer cuándo podría asegurar matemáticamente su continuidad.

Los partidos que les quedan Equipo Fecha Rival Condición Aldosivi 13 Estudiantes (RC) Visitante Aldosivi 14 Belgrano Local Aldosivi 15 Racing Visitante Aldosivi 16 River Local Riestra 13 Unión Local Riestra 14 Instituto Visitante Riestra 15 Talleres Local Riestra 16 Independiente Visitante Fuente: TyC Sports | Novedades del Sur

Una definición que puede llegar hasta la última jornada

Con 12 puntos todavía disponibles, cada resultado puede modificar las posibilidades de permanencia. También será importante seguir la situación de Central Córdoba, mencionado entre los equipos cercanos a la zona comprometida.

En este marco, las próximas fechas permitirán determinar si alguno de los involucrados consigue asegurar anticipadamente su lugar en Primera o si la resolución se extenderá hasta el cierre del campeonato.

Espacios multimedia sugeridos: fotografía de Aldosivi y Riestra después del copete; tabla anual oficial actualizada debajo del apartado sobre el descenso; video con los últimos resultados de ambos clubes antes del calendario.