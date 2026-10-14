Racing se prepara para enfrentar a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda, en medio de un presente deportivo que genera preocupación entre sus hinchas. Con 11 puntos y ubicado en el decimotercer puesto de la Zona A del Torneo Clausura, el equipo necesita una victoria para comenzar a revertir su situación.

La reciente derrota por 2-0 frente a Belgrano profundizó el malestar. Al finalizar el encuentro, parte de los simpatizantes expresó su descontento con los futbolistas y con el presidente Diego Milito, cuya gestión deportiva quedó nuevamente en discusión.

Uno de los principales focos de análisis es el rendimiento de las incorporaciones realizadas durante 2026. Varios jugadores llegaron para cubrir salidas importantes, pero hasta el momento no consiguieron establecerse como alternativas habituales dentro del equipo.

Los laterales, dos puestos que siguen sin consolidarse

La salida de Gabriel Rojas hacia Cruzeiro obligó a Racing a buscar una alternativa para el sector izquierdo de la defensa. El elegido fue Alfonso Espino, aunque el uruguayo todavía no logró quedarse con la titularidad.

Después de participar desde el inicio frente a Gimnasia en la primera fecha, perdió protagonismo y quedó relegado detrás de Ignacio Rodríguez. Sus posteriores apariciones fueron limitadas.

Una situación similar atraviesa Juan Barinaga. El lateral derecho llegó desde Boca a fines de agosto, después de la partida de Gastón Martirena, pero tampoco logró consolidarse. Ezequiel Cannavo continúa siendo una de las alternativas utilizadas en ese sector.

Kranevitter y Matías Pérez, sin continuidad como titulares

En otros sectores del campo también aparecen interrogantes. Matías Kranevitter y el defensor Matías Pérez llegaron como opciones para ampliar las posibilidades del plantel, aunque ambos permanecen habitualmente entre los suplentes.

Su escasa participación plantea dudas sobre el aporte inmediato de esas incorporaciones. Sin embargo, el análisis de sus rendimientos también debe contemplar las decisiones del cuerpo técnico y las necesidades tácticas de cada partido.

Por otro lado, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico y Leonel Pérez consiguieron mayor continuidad. Los tres tuvieron más oportunidades de participar en el equipo, aunque esa presencia todavía no se tradujo en una mejora sostenida de los resultados colectivos.

Miljevic, otra incorporación que genera debate

El caso de Matko Miljevic también forma parte de la discusión. El mediocampista llegó desde Huracán a principios de año con la intención de ocupar un lugar importante tras la salida de Agustín Almendra.

Sin embargo, su adaptación no respondió a las expectativas planteadas al momento de su contratación y su rendimiento recibió cuestionamientos de parte de los hinchas.

La continuidad del futbolista es motivo de especulaciones, aunque no existe en la información disponible una confirmación institucional sobre una posible salida.

Un clásico que puede modificar el escenario

El enfrentamiento con Independiente aparece como una oportunidad para Racing de recuperar confianza y mejorar su posición en el campeonato.

Además del resultado, el partido permitirá observar las decisiones del cuerpo técnico y el protagonismo que puedan asumir las incorporaciones.

En este marco, el próximo mercado de pases también comienza a instalarse como tema de discusión. La dirigencia deberá evaluar qué posiciones necesitan refuerzos y cuáles de los futbolistas actuales pueden ofrecer una respuesta deportiva.

Mientras tanto, Racing tiene un compromiso inmediato: enfrentar a su clásico rival y encontrar respuestas dentro de la cancha.