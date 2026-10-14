La inflación de septiembre de 2026 fue del 1,9% en Argentina, según los datos difundidos el martes 13 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El incremento superó en 0,2 puntos porcentuales al de agosto, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado un 1,7%.

Con este resultado, los precios acumularon una suba del 23,6% entre enero y septiembre. La variación interanual, que compara el nivel de precios con el mismo mes del año anterior, se ubicó en el 33,4%.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo el mayor aumento mensual, con un 3,1%. Le siguió Educación, con un 3%. También quedaron por encima del índice general Comunicación, con un 2,5%; Salud, con un 2,4%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 2%.

El avance de los alimentos tiene especial relevancia por su participación en el gasto de los hogares. Sin embargo, el efecto sobre cada presupuesto familiar depende de los productos que se consumen y de cuánto se destina a cada rubro.

Bienes y servicios varios y Recreación y cultura registraron incrementos del 1,9%, iguales al promedio nacional. Entre las subas más moderadas se ubicaron Restaurantes y hoteles, con un 1,1%, y Bebidas alcohólicas y tabaco y Prendas de vestir y calzado, ambas con un 1,4%.

En el recorrido del año hasta septiembre, marzo mantuvo el aumento mensual más elevado, con un 3,4%, mientras que agosto presentó el menor registro, del 1,7%. El dato de septiembre marcó así una aceleración respecto del mes previo.

El resultado coincidió con el 1,9% previsto por los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. En ese relevamiento, los analistas proyectaron una inflación interanual del 30,3% para diciembre, una estimación que puede modificarse.

Las primeras mediciones privadas de octubre mostraron aumentos en alimentos, aunque con resultados diferentes. LCG informó una suba del 0,5% en los primeros días del mes y una variación promedio del 4,3% para las últimas cuatro semanas. Analytica estimó un incremento inicial del 0,8% en su canasta alimentaria y del 2,8% en las últimas cuatro semanas. Son relevamientos parciales, con metodologías y productos distintos, que todavía no permiten determinar el IPC de octubre.

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró en septiembre una inflación del 1,8%, un acumulado anual del 23,7% y una variación interanual del 32,9%. En el índice porteño, vivienda, alimentos, salud y educación explicaron en conjunto el 64,9% del aumento mensual.