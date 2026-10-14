Celia Melamed, médica veterinaria que se presenta como psíquica de animales, afirmó que formó a Karina Milei en telepatía interespecie y que durante dos años brindó servicios a Javier Milei para intentar comunicarse con sus perros. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con The New York Times, en la que relató su relación con el presidente y la actual secretaria general de la Presidencia.

Según Melamed, Karina participó en un taller de fin de semana que dictó en 2019. La veterinaria sostuvo que tenía un talento innato para esa práctica y que, después del curso, le envió mensajes durante varios meses para pedirle consejos.

También contó que, tiempo más tarde, Javier Milei dejó de contratarla. Melamed supone que la hermana del mandatario pasó a cumplir esa tarea con los perros, pero lo planteó como una interpretación personal. Su testimonio no permite confirmar que ese reemplazo haya ocurrido.

La relación con Milei comenzó, de acuerdo con su relato, hace aproximadamente una década, cuando el entonces economista la contactó por el delicado estado de salud de Conan, su mastín inglés. Melamed aseguró que en ese momento no sabía quién era y explicó que no tenía televisión.

Al recordar la primera sesión, dijo que Conan estaba en su lecho de muerte y que Milei buscaba salvarlo. Según describió, intentaba transmitir los mensajes del dueño mediante una energía que sentía en el pecho. “Yo lo que me acuerdo es que (Milei) se sintió mejor”, expresó en la entrevista.

Conan murió en 2017. Melamed aseguró que su trabajo también abarcó a los cinco perros que, según los relatos difundidos sobre el presidente, fueron clonados a partir del ADN del mastín: Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas. Los recordó como cachorros inquietos, que se adaptaban a su nuevo hogar, y sostuvo que cada uno tenía una personalidad diferente.

La veterinaria también se refirió a Conan II, presentado públicamente por Milei en una entrevista con el canal de streaming Neura en junio de 2025. Al hablar de la creencia del mandatario de que ese animal es la reencarnación de su primera mascota, dijo haber experimentado una “sensación de familiaridad” durante sus sesiones.

Sobre su método, explicó que utiliza fotografías de perros y gatos, cierra los ojos y busca lo que describe como una conexión. Afirmó que puede sentir tensión física ante animales estresados y percibir olores que emplea como pistas en búsquedas de mascotas perdidas. Esas capacidades forman parte de sus afirmaciones personales.

Melamed ubicó el inicio de su formación en 2008, cuando leyó un libro sobre comunicación con animales y comenzó a tomar cursos, aunque vinculó su interés con experiencias de su infancia.

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