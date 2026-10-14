El Foro Permanente Discapacidad reclamó al presidente Javier Milei que rinda cuentas sobre los recursos destinados al sector y cumpla con el financiamiento previsto en la Ley de Emergencia en Discapacidad. Lo hizo en una carta abierta publicada este miércoles 14 de octubre, en respuesta a un mensaje del mandatario que vinculó las demandas por discapacidad, jubilaciones y universidad pública con supuestos negocios políticos.

La organización también convocó a una jornada nacional de protesta para este jueves 15 de octubre, a las 10.30, frente al Congreso de la Nación. Bajo la consigna “No a la pérdida de derechos”, las entidades reclamarán la prórroga de la ley de emergencia y la ejecución efectiva del presupuesto asignado al área.

El eje de la carta es la responsabilidad sobre la administración y el control de los fondos. El Foro rechazó que los recursos del sistema estén en manos de sectores políticos o intermediarios y sostuvo que las pensiones no contributivas, las autorizaciones de prestaciones y la provisión de medicamentos dependen del Ministerio de Salud de la Nación y de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“El supuesto negocio que usted afirma que se lleva el dinero de los que pagan impuestos lo maneja usted”, expresó la entidad en el documento. En ese planteo, señaló que la atención está a cargo del Estado nacional, las obras sociales y Pami, y exigió al Gobierno que explique el destino del dinero y garantice los controles correspondientes.

La respuesta surgió después de una publicación de Milei en redes sociales. Allí, el Presidente acusó al “socialismo” de apropiarse de “banderas nobles” para montar “curros indefendibles” y administrar “cajas multimillonarias sin controles ni transparencia”. El Foro cuestionó esa interpretación y reivindicó a las familias de personas con discapacidad como principales impulsoras de la conquista de derechos en el país.

Las instituciones denunciaron, además, recortes de partidas y el incumplimiento de decisiones judiciales. Según sostuvieron en la carta, el Ejecutivo no destinó los recursos que exige la ley de emergencia, pese a que dos fallos ordenaron su ejecución. Ese señalamiento forma parte del reclamo de las organizaciones, que también advirtieron sobre demoras en la cobertura de prestaciones sanitarias y asistenciales.

La protesta frente al Congreso coincidirá con otra jornada de reclamos: por la tarde se realizará la marcha universitaria federal por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. En Rosario, la convocatoria será a las 15.30 en la plaza San Martín. Desde allí, la movilización recorrerá Dorrego, San Luis, Buenos Aires y Córdoba hasta llegar al Monumento a la Bandera.