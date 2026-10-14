El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical de Villa Cañás presentó una iniciativa para regular el uso de drones destinados a la aplicación de productos fitosanitarios en el distrito. La propuesta ingresó al Concejo Municipal y apunta a incorporar mecanismos de control sobre una tecnología que comienza a tener mayor presencia en las actividades agropecuarias.

El proyecto, identificado con el expediente 2.171.C.26, forma parte de los asuntos incluidos en la sesión ordinaria de este miércoles 14 de octubre. Su presentación no implica que las nuevas disposiciones ya se encuentren vigentes.

Un registro municipal para operadores y equipos

Uno de los principales puntos es la creación de un Registro Municipal de Aplicadores de Productos Fitosanitarios mediante drones.

Según la información difundida por el bloque radical, quienes desarrollen estas tareas deberán cumplir requisitos relacionados con la habilitación de los operadores, capacitación, identificación de equipos y presentación de documentación.

Además, cada aplicación deberá contar con la correspondiente Receta Agronómica y utilizar productos autorizados, conforme a las disposiciones vigentes.

La propuesta también contempla un sistema de trazabilidad que permita verificar qué producto se aplicó, en qué dosis, quién realizó el trabajo, con qué equipo y bajo qué condiciones meteorológicas.

Restricciones cerca de la ciudad

Otro de los ejes del proyecto está relacionado con la prevención de riesgos en sectores cercanos al área urbana.

La iniciativa plantea impedir las aplicaciones cuando las condiciones del tiempo puedan favorecer la deriva de productos hacia viviendas, establecimientos educativos, centros de salud, espacios deportivos, apiarios o cursos de agua.

También propone prohibir el sobrevuelo del área urbana con drones destinados a aplicaciones fitosanitarias, así como las pulverizaciones sobre personas, viviendas y espacios públicos o recreativos.

Estas disposiciones buscan incorporar controles específicos para este tipo de equipos, sin dejar de lado las restricciones que ya existen para la aplicación de fitosanitarios.

Qué establece actualmente la normativa

Villa Cañás cuenta con la Ordenanza 925/12, que regula aplicaciones de productos fitosanitarios, establece zonas agronómicas y contempla restricciones según los productos utilizados y las condiciones de aplicación.

Por otra parte, Santa Fe dispone de la Ley Provincial 11.273 y su Decreto Reglamentario 0552/97. En marzo de 2026, el Gobierno provincial también presentó una actualización normativa para la utilización de drones aplicadores y su registro digital.

En este contexto, el proyecto radical pretende sumar herramientas municipales específicas para el control de estas aeronaves.

El planteo del bloque radical

Desde la UCR explicaron que la intención es acompañar la incorporación de tecnología al campo, pero bajo condiciones que permitan controlar sus aplicaciones.

“El objetivo no es prohibir una herramienta tecnológica que puede aportar eficiencia a la producción, sino establecer reglas claras para que su utilización se realice de manera responsable, segura y compatible con la convivencia entre la actividad productiva y la comunidad”, señalaron.

Por el momento, no se difundieron en el material consultado las posiciones del Departamento Ejecutivo, los demás bloques legislativos ni las entidades vinculadas a la actividad agropecuaria.

La iniciativa deberá atravesar el tratamiento correspondiente en el Concejo Municipal. Entre los aspectos que restará conocer figuran los mecanismos concretos de fiscalización, las eventuales sanciones y su articulación con las normas provinciales y municipales existentes.