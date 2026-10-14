El CONICET presentó investigaciones y enfoques sobre inteligencia artificial, iluminación y bienestar laboral en el XXVI Congreso Internacional ORP, dedicado a la seguridad y la salud en el trabajo. Las exposiciones abordaron las aplicaciones de la ciencia en distintos sectores productivos y los criterios que deben orientar el desarrollo tecnológico.

Andrea Pattini, Susana Finquelievich y Hugo Rufiner participaron de la conferencia “Innovación tecnológica y bienestar laboral: el rol del CONICET en la industria 4.0”. Durante el encuentro, plantearon la importancia de vincular la investigación con las necesidades laborales y de mantener la intervención humana en las decisiones que involucran sistemas de inteligencia artificial.

El congreso fue organizado por la Fundación Internacional ORP y La Segunda Seguros, reunió a disertantes nacionales e internacionales y fue declarado de interés por el CONICET. La mesa tuvo como moderadora a Estrella Nieto, profesora de Carver University, en Estados Unidos.

Rufiner, investigador del Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional (SINC(i), CONICET-UNL), expuso sobre el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas a la salud, la minería y la ganadería. Su intervención también incluyó los aspectos éticos que deben contemplarse al diseñar esos sistemas.

En ese sentido, sostuvo que las herramientas de IA deben estar alineadas con valores humanos y que las personas deben ocupar un lugar central en el proceso. Finquelievich coincidió en la necesidad de preservar la decisión humana: señaló que los algoritmos pueden asesorar sobre la eficiencia laboral, pero que las decisiones deben quedar en manos de las personas.

Arquitecta y especialista en urbanismo del Instituto Gino Germani de la UBA, Finquelievich centró su exposición en las políticas públicas para la sociedad del conocimiento. Ese enfoque formó parte del intercambio sobre la relación entre investigación científica, tecnología y trabajo.

Pattini, directora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE, CONICET), abordó la iluminación natural sustentable en los espacios laborales. Explicó que la Comisión Internacional de Iluminación define la iluminación integrativa como aquella que contempla tanto los aspectos visuales como los no visuales vinculados con la luz.

La investigadora señaló que los estudios recientes modificaron la comprensión de los efectos de la luz sobre el reloj biológico y destacó la necesidad de trasladar esos conocimientos a la práctica profesional.

Al cierre, los participantes subrayaron la importancia de la colaboración entre el sector público, el privado y la academia para desarrollar tecnologías de IA. Pattini sostuvo además que, pese a sus distintas disciplinas, compartían una visión sobre el papel esencial de la investigación y la necesidad de responder a los tiempos de la sociedad.