Neuquén aumentará desde el 1 de enero de 2027 el canon por el agua destinada a perforaciones no convencionales, una actividad central en Vaca Muerta. Por cada metro cúbico, el cargo pasará del equivalente de 2,5 litros de gasoil grado 3 de YPF en Neuquén capital, vigente desde julio, a tres litros de ese combustible.

El cambio representa un incremento del 20% en la cantidad de litros utilizada para calcular el canon. El importe efectivo en pesos dependerá, además, del precio del gasoil tomado como referencia. La medida modifica el cobro por el uso del agua cruda que captan las empresas para su actividad; no establece una nueva alícuota de regalías petroleras.

Como ejemplo, con un combustible de referencia a $2.500 por litro, el cargo previsto para enero sería de $7.500 por metro cúbico. Se trata de un cálculo ilustrativo y no de un valor confirmado para esa fecha, porque la tarifa queda vinculada al precio del combustible.

El Gobierno provincial sostiene que la medida busca incentivar la recuperación y reutilización del agua. También promueve su aprovechamiento complementario en proyectos agropecuarios y otras actividades productivas. La administración neuquina invoca una emergencia hídrica como parte de los fundamentos de su política sobre el recurso.

La modificación se produce en una provincia cuyos ingresos tienen una fuerte dependencia de los hidrocarburos. En septiembre, las regalías de petróleo y gas y el Canon Extraordinario de Producción sumaron $419.250 millones. Ese monto representó el 56,2% de los principales ingresos provinciales, que alcanzaron los $746.396 millones.

Las regalías petroleras, consideradas por separado, aportaron $319.867 millones. La cifra superó en más de tres veces los $92.195 millones recibidos por coparticipación federal durante el mismo mes.

En paralelo, la expansión de la actividad demanda obras de infraestructura. La provincia acordó con las operadoras aportes iniciales por US$154,5 millones para obras viales, con la posibilidad de ampliarlos hasta US$177,675 millones. Esos fondos podrán recuperarse mediante su imputación a futuras regalías o al canon extraordinario de producción: funcionan como un adelanto de recursos para financiar los trabajos.

El aumento del canon del agua incorpora un costo para las perforaciones alcanzadas. Sin embargo, la información disponible no cuantifica su incidencia sobre el costo total de producción ni permite determinar cuánto consumo podría reducirse mediante la reutilización. Tampoco establece un traslado concreto a los precios de los combustibles. Para evaluar esos efectos será necesario conocer los volúmenes utilizados, las inversiones en recuperación y las condiciones de operación de cada proyecto.