Demián Reidel afirmó que el trabajo académico que desarrolla con Javier Milei todavía no está terminado y vinculó esa situación con sus aspiraciones al Nobel de Economía. “Primero, ni siquiera terminamos el paper. Como dijo Javier, todavía no lo merecemos. Todavía”, sostuvo al responder a los cuestionamientos por la falta de ese reconocimiento.

El proyecto se titula “Minimum Viable Scale”. Su estado de elaboración quedó en el centro de la discusión porque, en julio, el Presidente había escrito “Habemus paper” para anunciarlo. La afirmación de Reidel introduce una diferencia entre aquel anuncio y la situación actual del documento, aunque las declaraciones reproducidas no precisan qué partes faltan completar ni cuándo prevén hacerlo.

Reidel defendió la intención de aspirar al galardón, pero evitó asegurar que lo conseguirán. “No sé si algún día vamos a ganar el Nobel. Pero vamos a intentarlo”, expresó. También cuestionó que esa expectativa se utilice como una medida para evaluar la gestión presidencial.

“A ningún presidente se le exige ganar un Nobel de Economía para no ser considerado un fracaso. ¿Por qué a Milei sí?”, planteó. En su respuesta, atribuyó las críticas a que el mandatario “se atreve a intentarlo”. Esa fue su interpretación de los cuestionamientos, sin identificar en ese pasaje a sus destinatarios.

Antes de la entrega del premio, Milei había compartido una publicación de Antonio Aracre, ex jefe de asesores de Alberto Fernández, sobre una plataforma de predicciones que incluía al Presidente y a Reidel entre los posibles ganadores de 2026. Esa referencia correspondía a un pronóstico y no acreditaba una candidatura oficial ni una evaluación del trabajo académico.

En una entrevista con radio Mitre, Milei fue consultado por el resultado del premio y por la corriente económica de los ganadores. Su respuesta se concentró en su interpretación de la evolución del pensamiento neokeynesiano: sostuvo que incorporó las restricciones presupuestarias y el análisis neoclásico, con énfasis en los fallos de mercado.

Durante esa misma entrevista, el Presidente reivindicó su formación y su experiencia docente. “Si hay alguien que sabe de microeconomía, soy yo”, afirmó. Agregó que fue profesor de esa materia durante 25 años y sostuvo que su curso había sido valorado por destacados especialistas argentinos.

Milei también definió su enfoque de trabajo como “equilibrio general intertemporal”. Esas declaraciones expresaron su defensa de sus antecedentes académicos, mientras que Reidel dejó abierta tanto la finalización del documento conjunto como la posibilidad de obtener alguna vez el reconocimiento.