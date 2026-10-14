Fernando Burlando volvió a responsabilizar a los profesionales que atendieron a Diego Armando Maradona durante sus últimos días de vida. Este miércoles 14 de octubre, el abogado que representa a Dalma y Gianinna sostuvo ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro que la muerte del exfutbolista no fue consecuencia de una complicación médica inesperada.

Durante su alegato de cierre, el letrado afirmó que Maradona había sido asesinado el 25 de noviembre de 2020 y cuestionó el comportamiento del equipo encargado de su salud. Sus declaraciones forman parte de la postura de la querella y todavía deben ser evaluadas por la Justicia.

Burlando también dirigió sus críticas a los acusados por las condiciones en las que se desarrolló la internación domiciliaria del exjugador en una vivienda de Tigre.

Los cuestionamientos por la atención médica

El abogado sostuvo que quienes tenían a su cargo el tratamiento conocían el estado de salud del paciente y debieron adoptar otras medidas para evitar su fallecimiento.

En su exposición ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, cuestionó especialmente la falta de controles y la manera en que se habría organizado la asistencia sanitaria.

Previamente, Silvia Petroff, integrante del mismo equipo de abogados, había realizado una reconstrucción de los días posteriores a la operación que Maradona atravesó por un hematoma subdural.

Según su presentación, existieron deficiencias en los controles de enfermería y no se habría dispuesto de una ambulancia en las inmediaciones del domicilio, pese a que estaba prevista su presencia.

Estas situaciones integran los argumentos de la acusación, pero su alcance y eventual responsabilidad penal deberán ser determinados por el tribunal.

Los de condena y las diferencias entre querellas

Durante la misma jornada, Pablo Jurado, abogado de las hermanas de Maradona, solicitó ocho años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

También pidió diez años para Nancy Forlini, responsable del área de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, y tres años para Ricardo Almirón y Mariano Perroni.

En cambio, requirió la absolución del psicólogo Carlos Díaz y del médico clínico Pedro Di Spagna.

Por otro lado, Fabián Améndola, integrante del equipo de Burlando, consideró que Díaz debía responder por homicidio culposo. Esta diferencia muestra que las distintas querellas no mantienen una posición idéntica sobre todos los imputados.

La representación de Dalma y Gianinna también desistió de acusar a Di Spagna y solicitó su absolución.

Cómo continúa el juicio

La Fiscalía había solicitado anteriormente doce años de prisión para Luque, diez para Forlini y ocho para Cosachov por homicidio simple con dolo eventual. Para otros profesionales reclamó penas por homicidio culposo.

Las defensas de los acusados tendrán oportunidad de presentar sus argumentos durante las audiencias previstas para el martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre.

Una vez concluida esa instancia, los jueces deberán evaluar las pruebas y los planteos de todas las partes antes de resolver la responsabilidad penal de cada imputado.

Hasta el momento, las afirmaciones sobre un supuesto homicidio constituyen acusaciones dentro del proceso judicial y no una sentencia condenatoria.