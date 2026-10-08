El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves 8 de octubre de 2026 rigen alertas meteorológicas de nivel naranja y amarillo en diferentes regiones de Argentina. Las advertencias comprenden sectores de 15 provincias y responden a la posibilidad de tormentas intensas, lluvias persistentes, nevadas en zonas cordilleranas y vientos fuertes.

De acuerdo con la información difundida por el organismo y publicada por Cadena 3, las condiciones de mayor intensidad se esperan en sectores del centro y noreste del país, donde podrían registrarse precipitaciones abundantes en períodos breves, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas.

Santa Fe, entre las provincias bajo alerta naranja

La advertencia naranja por tormentas comprende sectores de Santa Fe, Corrientes, Misiones y Chaco.

En estas regiones se pronostican lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por granizo de diferentes tamaños y actividad eléctrica frecuente.

Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, mientras que los acumulados de precipitaciones se ubicarían entre 40 y 100 milímetros. Los valores más elevados se esperan en Corrientes, donde podrían superarse esos registros de manera puntual.

En el caso de Santa Fe, la información difundida no precisa qué departamentos están incluidos en el nivel naranja. Por ese motivo, resulta necesario consultar el mapa oficial para conocer la situación particular de cada localidad.

Qué provincias tienen alerta amarilla

El SMN también emitió advertencias amarillas por tormentas para sectores de Formosa, Santiago del Estero y Córdoba.

En esas zonas se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Por otro lado, Río Negro, La Pampa y Mendoza presentan sectores bajo alerta amarilla por lluvias persistentes, con acumulados estimados de entre 10 y 30 milímetros. En las áreas cordilleranas más elevadas, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve.

Advertencia por vientos fuertes

Las provincias de Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca y Buenos Aires también figuran entre las jurisdicciones alcanzadas por alertas amarillas, en este caso por viento.

Según el pronóstico difundido, se esperan velocidades sostenidas de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Estas condiciones pueden complicar la circulación en rutas, especialmente en sectores abiertos, y afectar objetos o estructuras livianas que no estén correctamente aseguradas.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera una jornada mayormente nublada y ventosa, con temperaturas previstas entre los 12 y los 18 grados.

Recomendaciones ante las alertas

Ante este escenario, el organismo meteorológico recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento y mantenerse alejado de árboles, postes y tendidos eléctricos.

Además, se aconseja seguir los comunicados de las autoridades locales y consultar las actualizaciones del SMN, ya que las áreas y los niveles de alerta pueden modificarse durante la jornada.

La evolución de las condiciones meteorológicas determinará si las advertencias se mantienen, se amplían o se reducen durante las próximas horas.