Prestación por Desempleo: cuánto será desde octubre

La Prestación por Desempleo tendrá nuevos valores a partir del 1° de octubre de 2026, como consecuencia de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Desde esa fecha, el beneficio tendrá un piso de $195.600 y un máximo de $391.200. Este último importe coincide con el nuevo salario mínimo establecido para octubre.

Los valores no significan que todos los beneficiarios vayan a cobrar $391.200. El importe se determina de acuerdo con los antecedentes salariales de cada trabajador y con los límites establecidos por la normativa.

Cómo se calcula la Prestación por Desempleo

Para determinar inicialmente el beneficio se considera el 75% de la mejor remuneración mensual neta, normal y habitual percibida durante los seis meses anteriores a la finalización de la relación laboral.

Sin embargo, existen límites. La prestación no puede ubicarse por debajo del 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil ni superar el 100% de ese indicador.

De esta manera, desde octubre los parámetros serán:

Monto mínimo: $195.600.

Monto máximo: $391.200.

Además, debe tenerse en cuenta que las liquidaciones de la prestación se realizan a mes vencido, por lo que los valores vigentes para cada período no necesariamente coinciden con el mes calendario en el que el dinero es acreditado.

Quiénes pueden acceder

La prestación está destinada a trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo que se encuentran en situación legal de desempleo y cumplen con las condiciones exigidas.

Entre los casos contemplados se encuentran los despidos sin justa causa y la finalización de determinados contratos laborales.

Para los trabajadores permanentes se requiere, en términos generales, contar con al menos seis meses de trabajo con aportes al Fondo Nacional de Empleo durante los tres años anteriores a la finalización del vínculo laboral.

Los trabajadores eventuales, de temporada y otros regímenes tienen condiciones particulares.

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Cómo iniciar el trámite

La gestión requiere DNI y la documentación correspondiente para demostrar la finalización de la relación laboral. Dependiendo de cada situación, puede tratarse de un telegrama de despido, carta documento, contrato vencido u otra documentación respaldatoria.

El trámite puede iniciarse de manera digital mediante los canales habilitados por ANSES o presencialmente, con turno previo.

Además, existe un plazo para solicitar la prestación después de la finalización de la relación laboral. Presentar el pedido fuera del período establecido puede reducir los días de cobertura correspondientes.

También habrá nuevos aumentos

Los límites volverán a modificarse durante los próximos meses porque están vinculados directamente con el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En noviembre, el beneficio tendrá parámetros de $199.400 a $398.800, mientras que desde diciembre se ubicarán entre $203.200 y $406.400.

De esta manera, quienes se encuentren cobrando el beneficio o necesiten solicitarlo deberán considerar tanto los nuevos límites como su situación laboral y salarial particular.