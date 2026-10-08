El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves 8 de octubre una nueva instancia judicial con la presentación de los alegatos del Ministerio Público Fiscal. Los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, expondrán sus conclusiones sobre la responsabilidad penal de los siete profesionales imputados.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, los representantes de la Fiscalía dispondrán de un máximo de cuatro horas para desarrollar sus argumentos y formular sus pedidos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro.

La acusación es por homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.

Quiénes son los siete acusados

Entre los imputados se encuentran el neurocirujano y exmédico personal de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; y el enfermero Ricardo Omar Almirón.

También están acusados el jefe de enfermería Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y Nancy Edith Forlin, quien se desempeñaba como coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical.

La investigación busca establecer si existieron conductas u omisiones penalmente relevantes durante la atención domiciliaria que recibió Maradona antes de su fallecimiento.

Los acusados conservan su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia que determine sus responsabilidades.

Dos interpretaciones sobre la muerte de Maradona

Uno de los principales puntos de discusión del proceso es la causa y las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del exfutbolista.

La Fiscalía y las querellas sostienen que Maradona atravesó una agonía de aproximadamente 12 horas y que murió como consecuencia de un edema agudo de pulmón asociado a una insuficiencia cardíaca congestiva reagudizada y una miocardiopatía dilatada.

Desde las defensas, en cambio, se plantea que la muerte respondió a un episodio cardíaco agudo, súbito e imprevisible.

La controversia judicial se centra en determinar si la atención brindada tuvo incidencia penalmente atribuible en el desenlace y si se configuran los elementos del delito imputado.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras permanecía en una vivienda de Tigre, provincia de Buenos Aires.

Cómo continuará el juicio

Una vez finalizada la exposición de la Fiscalía, comenzarán los alegatos de las querellas. El primero estará a cargo del abogado Eduardo Ramírez, representante de Diego Maradona Junior.

De acuerdo con el cronograma informado, las querellas continuarán sus presentaciones el martes 13 y miércoles 14 de octubre. Posteriormente, los abogados defensores tendrán su turno los días 20, 21 y 22.

El juez Alberto Gaig estableció pautas para ordenar las exposiciones y evitar interrupciones, objeciones o descalificaciones que puedan afectar el desarrollo de las audiencias.

Además, indicó que no se permitirá una nueva producción extensa de pruebas ni la reiteración prolongada de chats, pericias, declaraciones o audios ya incorporados al proceso.

Qué puede ocurrir después de los alegatos

La etapa permitirá conocer las conclusiones de cada parte y los pedidos concretos que formularán ante el tribunal.

Una vez completadas las exposiciones, el proceso avanzará hacia las instancias judiciales correspondientes para definir la situación de los acusados.

Por el momento, no se informó en el texto fuente una fecha de sentencia.