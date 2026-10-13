El papa León XIV tiene previsto someterse este martes 13 de octubre a una intervención quirúrgica en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, luego de que los médicos detectaran un nódulo en uno de sus pulmones durante controles de rutina. La noticia fue comunicada por el Vaticano y generó consultas sobre la continuidad de su próxima visita a la Argentina.

Por el momento, la Santa Sede no anunció modificaciones en el viaje apostólico que el pontífice realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Según la información difundida por el Vaticano y recogida por agencias internacionales, el nódulo fue identificado en una etapa inicial y se encuentra localizado. Los profesionales recomendaron su extracción y el Papa, de 71 años, aceptó someterse al procedimiento.

Qué se sabe de la operación

La intervención está prevista en el Hospital Gemelli, centro médico de Roma donde también fueron atendidos otros pontífices.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó sobre la hospitalización. De acuerdo con las previsiones difundidas, la recuperación podría requerir aproximadamente una semana de internación.

Además, las actividades públicas del Papa fueron suspendidas hasta el 20 de octubre, mientras se aguarda su evolución posterior a la cirugía.

Hasta el momento, no se difundieron resultados de estudios que permitan establecer públicamente la naturaleza del nódulo. Por lo tanto, no corresponde atribuirle un diagnóstico específico.

Qué pasará con la visita a Argentina

Uno de los principales interrogantes es si la intervención modificará el viaje que León XIV tiene programado para noviembre.

El itinerario oficial, publicado por el Vaticano, establece que el pontífice llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo.

Durante su permanencia en el país tiene previstas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El lunes 9 de noviembre celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, mientras que el martes 10 viajará a Córdoba, donde presidirá una celebración religiosa en la Escuela de Aviación Militar.

Para el miércoles 11 está programada una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de continuar hacia Perú.

La visita tendría un significado particular para la Iglesia argentina: sería la primera presencia de un Papa en el país desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico.

La recuperación será clave para mantener la agenda

Aunque el itinerario continúa vigente, la evolución clínica de León XIV durante los próximos días será un elemento central para determinar si puede cumplir con todas las actividades previstas.

La operación se produce a menos de un mes de una gira internacional que incluye traslados aéreos, celebraciones religiosas y encuentros con autoridades y comunidades de tres países.

Por ahora, no existe una comunicación oficial que indique la suspensión o postergación de la visita.

Las próximas novedades dependerán de los partes médicos y de las decisiones que adopte la Santa Sede durante la recuperación del pontífice.