La quinta Marcha Federal Universitaria quedó marcada este jueves por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente al Congreso, en Buenos Aires. La movilización reclamaba al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reunió a miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y representantes gremiales bajo una lluvia intensa.

Los incidentes comenzaron pasadas las 16, cuando un grupo de manifestantes arrojó piedras y provocó destrozos. La Policía respondió con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. En medio de los disturbios y de las malas condiciones meteorológicas, numerosos participantes abandonaron la concentración.

Las fuerzas de seguridad informaron que cinco efectivos resultaron heridos por impactos de elementos contundentes. Según ese reporte, se trató de tres integrantes de Gendarmería Nacional, uno de la Policía Federal y otro de Prefectura Naval.

Los gases también alcanzaron el interior del anexo de la Cámara de Diputados, ubicado en la intersección de Rivadavia y Riobamba. Los legisladores Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto, que se encontraban en las inmediaciones, sufrieron sus efectos. Moreau se descompuso y debió recibir asistencia médica.

En ese contexto, el presidente del bloque de diputados del PJ, Germán Martínez, salió del edificio para interiorizarse de lo ocurrido. Entre quienes se retiraban de la movilización había personas con los ojos irritados y otras que improvisaron elementos para cubrirse el rostro ante la presencia de gases en el ambiente.

La jornada había sido convocada en distintos puntos del país por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Las consignas centrales fueron “Educación, soberanía y democracia” y “Milei, cumplí la ley”, con el financiamiento de las universidades como eje del reclamo.

En la ciudad de Buenos Aires, una de las principales columnas estuvo encabezada por representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Partió desde Plaza Houssay y recorrió las avenidas Córdoba y Corrientes hasta llegar a las inmediaciones del Congreso.

De esa movilización participaron autoridades académicas, docentes, estudiantes, trabajadores universitarios y dirigentes sindicales. También marcharon representantes de hospitales universitarios y de distintas facultades de la UBA detrás de una bandera con la consigna “Defendamos la UBA”.

La lluvia había obligado a los organizadores a adelantar el acto central, previsto inicialmente para las 16. Algunas agrupaciones y sindicatos comenzaron a retirarse antes de lo programado.

La protesta coincidió con una jornada en la que la Cámara de Diputados no consiguió el quórum necesario para realizar una sesión cuyo temario incluía, entre otros asuntos, el presupuesto universitario.

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