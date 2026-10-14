Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), murió este miércoles 14 de octubre a los 61 años. Su fallecimiento provocó conmoción entre trabajadores del Congreso Nacional, dirigentes sindicales, legisladores y autoridades parlamentarias.

Al frente de APL durante más de dos décadas, Di Próspero tuvo una participación sostenida en las negociaciones salariales y en la defensa de los derechos laborales del personal del Congreso. Su trayectoria lo convirtió en un interlocutor habitual de las autoridades de ambas cámaras legislativas.

La muerte ocurrió a pocos días de una elección de delegados del sindicato, prevista para el martes próximo. La información disponible no precisa las causas del fallecimiento ni comunica cambios en ese calendario electoral.

Di Próspero había asumido la conducción de APL en 2004, con la Lista Verde y Blanca, como sucesor de Ricardo Sablich. Desde entonces obtuvo sucesivas reelecciones y mantuvo una presencia institucional sostenida en el ámbito parlamentario.

Además de encabezar el sindicato de los trabajadores del Congreso Nacional, presidía la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA). En ese cargo había sido reelegido recientemente para un mandato que se extendía hasta 2030.

La federación reúne a empleados legislativos de distintas provincias del país. Esa responsabilidad ampliaba su actividad gremial más allá del Congreso, con representación de trabajadores de otros ámbitos legislativos.