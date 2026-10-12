Bárbara Camila Aragón, de 26 años, murió por asfixia, según el resultado preliminar de la autopsia realizada tras el hallazgo de su cuerpo en una pensión de Rosario. Por el femicidio permanece detenido Eliel S., un expolicía de 37 años que quedó a disposición de la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas.

El cuerpo de la joven fue encontrado envuelto en una frazada dentro de una valija, en un inmueble ubicado en Juan José Paso al 6200. Luego fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se practicó la necropsia. Las primeras conclusiones no detectaron otros signos de violencia. Se trata de un informe preliminar.

La búsqueda había comenzado el sábado, cuando los padres de Bárbara denunciaron que no tenían noticias de su paradero. El operativo derivó en la llegada de la Policía a la pensión donde finalmente fue encontrada sin vida.

Según detallaron las autoridades, el testimonio de un remisero resultó clave para orientar la búsqueda. El conductor declaró que había llevado a la joven hasta esa dirección y que, minutos después, ella le pidió que regresara para buscarla.

De acuerdo con ese relato, el hombre volvió al lugar, pero se retiró al no recibir respuestas. Su declaración permitió a los investigadores identificar el inmueble al que se había dirigido Bárbara antes de que su familia denunciara la desaparición.

Los policías ingresaron a la pensión con autorización de la dueña. Allí encontraron al hombre que quedó detenido y el cuerpo de la víctima. Eliel S. es el único arrestado informado en el marco de la investigación.

El detenido había sido exonerado de las fuerzas de seguridad en 2021, después de ser juzgado en una causa por narcotráfico. La investigación por la muerte de Bárbara continúa bajo la intervención de Bertolotti.