Dos demorados por amenazas en Venado Tuerto

El hecho ocurrió en la madrugada en calle Tonelli al 1300. Uno de los involucrados portaba un cuchillo tipo carnicero.

Dos hombres de 25 y 36 años fueron demorados durante la madrugada en la ciudad de Venado Tuerto, luego de protagonizar un violento episodio frente a la casa de una joven en calle Tonelli al 1300.

Según informaron fuentes policiales, personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar tras un llamado de alerta. Al llegar, los efectivos constataron que uno de los sujetos amenazaba a la víctima con un cuchillo tipo carnicero en la mano, mientras el otro gritaba y arrojaba elementos contra la vivienda, provocando la rotura de vidrios.

En este marco, los agentes lograron reducir a ambos individuos, secuestraron el arma blanca y los trasladaron a la Comisaría 2da.

La Fiscalía interviniente dispuso que al hombre armado se le inicie una causa por amenazas calificadas por el uso de arma blanca, mientras que al otro se lo imputó por amenazas simples y daños. La investigación continúa para determinar el trasfondo del conflicto.