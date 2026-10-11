Asistieron a una recién nacida con dificultades respiratorias en Venado Tuerto

La madre pidió ayuda en la base del Comando Radioeléctrico. Una suboficial inició la asistencia y coordinó con otros efectivos el traslado y el encuentro con una ambulancia del SIES.
Policiales y Judiciales11/10/2026 Oscar A. Canavese

Una recién nacida que presentaba graves dificultades para respirar recibió asistencia de personal policial y del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) durante la noche del 10 de octubre en Venado Tuerto. El operativo incluyó una primera intervención en la base del Comando Radioeléctrico y un traslado coordinado hacia el hospital local.

Asistieron a una recién nacida con dificultades respiratorias en Venado Tuerto

La emergencia comenzó cuando la madre llegó a la dependencia con la beba y solicitó ayuda urgente. La suboficial Domínguez, que estaba de guardia, intervino y realizó maniobras de desobstrucción de las vías respiratorias y estimulación mientras se organizaba el traslado.

La pequeña fue llevada en una unidad policial a cargo de los suboficiales Albarracin y Pérez. Durante el recorrido, los efectivos se comunicaron para acordar un punto de encuentro con una ambulancia del SIES y dar continuidad a la atención.

Al concretarse el encuentro, el equipo de salud asumió la asistencia clínica de la recién nacida. Desde ese momento, el traslado hacia el hospital quedó a cargo de la unidad sanitaria.

Los policías acompañaron a la ambulancia mediante un operativo de escolta y abrieron paso en las calles para facilitar su llegada al centro de salud.

La información disponible describe la asistencia y el traslado, pero no incluye un parte médico sobre la evolución posterior de la beba ni precisa qué provocó las dificultades respiratorias.

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