Murió Jorge “Roña” Castro a los 59 años en Morón

El exboxeador argentino Jorge “Roña” Castro murió este miércoles 14 de octubre, a los 59 años, después de sufrir una descompensación en el Bingo de Morón, provincia de Buenos Aires. El deportista recibió asistencia médica, pero falleció en el establecimiento.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, Castro se encontraba en el sector de máquinas cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho. Un trabajador del lugar relató que fue retirado del salón en una silla de ruedas mientras se intentaba asistirlo.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de Morón, que deberá establecer las circunstancias del episodio.

Según la información policial difundida, el exdeportista tenía antecedentes de diabetes y recibía tratamiento con insulina. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la causa médica del fallecimiento.

De Santa Cruz a campeón mundial

Jorge Fernando Castro nació el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Comenzó a practicar boxeo durante su adolescencia y debutó como profesional el 14 de febrero de 1987, cuando derrotó por nocaut al chileno Patricio Caracci.

Su trayectoria incluyó 144 combates profesionales, con 130 victorias, 90 de ellas por nocaut, además de 11 derrotas y tres empates.

El 12 de agosto de 1994 alcanzó uno de los principales objetivos de su carrera: se consagró campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras vencer al estadounidense Reggie Johnson en Buenos Aires.

La pelea que quedó en la historia del boxeo

Uno de los momentos más recordados de Castro ocurrió el 10 de diciembre de 1994, cuando defendió su título mundial frente a John David Jackson en Monterrey, México.

El argentino atravesaba un combate complicado. Su rival había dominado buena parte de la pelea y Castro presentaba visibles lesiones en el rostro.

Sin embargo, en el noveno asalto conectó un golpe de izquierda que cambió el desarrollo del enfrentamiento. Jackson cayó a la lona y, después de otras dos caídas, el árbitro detuvo el combate.

Aquella definición pasó a conocerse como “La mano de Dios”, denominación que el propio Castro utilizó en referencia a Diego Maradona.

La revista especializada The Ring reconoció ese enfrentamiento como la Pelea del Año de 1994.

Su vida después del boxeo

Después de perder el título mundial en 1995, Castro continuó compitiendo en distintas categorías. También enfrentó a figuras internacionales como Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán.

En 2005 sufrió un accidente automovilístico que le provocó lesiones de gravedad. Logró recuperarse y regresó al cuadrilátero hasta disputar su última pelea profesional en enero de 2007.

Fuera del deporte participó en programas televisivos como Gran Hermano Famosos y Bailando por un sueño. También tuvo una aparición en MasterChef Celebrity durante 2026.

En los últimos años desarrolló actividades solidarias vinculadas con comedores y merenderos del conurbano bonaerense, además de colaborar con la distribución de alimentos.

Su fallecimiento cierra una trayectoria de dos décadas en el boxeo profesional. Mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las causas de su muerte, su victoria frente a John David Jackson permanece entre los combates más recordados del deporte argentino.