Un joven de 20 años fue detenido en la ciudad de Firmat luego de que efectivos policiales comprobaran que tenía un pedido de captura vigente en el marco de una investigación judicial por hurto. La detención se produjo durante un operativo de identificación vehicular realizado en uno de los accesos a la ciudad.

Según la información difundida por Relaciones Policiales, el procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Unidad Operativa Regional 5, con sede en Venado Tuerto, quienes realizaban controles preventivos sobre la Ruta Provincial 93, en su intersección con el bulevar Colón.

Cómo se produjo la detención

Durante el operativo, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil para identificar a sus ocupantes y consultar sus antecedentes mediante los sistemas policiales.

Al verificar los datos de uno de ellos, un joven de 20 años, los agentes constataron que registraba un requerimiento judicial activo.

De acuerdo con el reporte policial, el pedido de captura y detención había sido emitido con fecha 9 de octubre de 2026 por la Fiscalía Nº 3 de Venado Tuerto, en el marco de una causa por hurto en carácter de coautor.

Ante esta situación, el personal interviniente procedió a detener al joven y dispuso su traslado a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Traslado a la Comisaría 4ª

Una vez confirmado el requerimiento judicial, el joven fue trasladado a la Comisaría 4ª de Firmat, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar con los trámites legales.

Hasta el momento, la información difundida no precisa las circunstancias del hurto investigado, el lugar donde habría ocurrido ni la participación que se le atribuye concretamente al detenido.

Tampoco se informó si el joven había sido notificado previamente de alguna medida judicial o si se encontraba prófugo desde la emisión del requerimiento.

Es importante señalar que la existencia de un pedido de captura no implica una condena. La responsabilidad penal deberá determinarse en el marco del proceso judicial correspondiente.

Controles preventivos en rutas santafesinas

El procedimiento realizado en Firmat formó parte de una serie de operativos policiales desarrollados en distintos puntos de la provincia de Santa Fe.

Según la misma información institucional, también se efectuaron intervenciones en Tostado y San Antonio de Obligado, donde fueron secuestradas una carabina calibre .308 con mira telescópica y un revólver calibre .22.

Estos procedimientos fueron independientes de la detención registrada en Firmat y no se informó ninguna vinculación entre ellos.

La investigación continúa en la Justicia

Tras el traslado del detenido, las actuaciones quedaron sujetas a la intervención de las autoridades judiciales correspondientes.

Por el momento, no trascendieron nuevas resoluciones sobre su situación procesal ni se comunicó una fecha para una eventual audiencia judicial.

La causa continuará bajo los procedimientos previstos por la Justicia provincial, mientras se aguarda información oficial sobre los próximos pasos de la investigación.