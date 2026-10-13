La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumuló una suba del 23,6% en los primeros nueve meses del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El aumento mensual se aceleró respecto del 1,7% de agosto, con los precios estacionales y regulados por encima del promedio general.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo por debajo del 2% mensual. En la comparación interanual, el incremento fue del 33,4%, una décima menos que el 33,5% registrado en agosto. Así, la aceleración del mes convivió con una leve reducción de la variación de los últimos doce meses.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos, con un 3,1%. Le siguieron Educación, con un 3%; Comunicación, con un 2,5%; y Salud, con un 2,4%. Todos esos rubros registraron subas superiores al nivel general del índice.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, el segmento de mayor peso en la canasta, aumentó un 2%. Además, fue la división que más incidió en la inflación de todas las regiones, salvo en el Gran Buenos Aires. Allí, el mayor aporte al resultado correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En el extremo de menores incrementos se ubicaron Restaurantes y hoteles, con una variación del 1,1%, y Prendas de vestir y calzado, con un 1,4%. Ambos quedaron por debajo del promedio mensual y de la suba registrada en alimentos.

La inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, bajó del 1,8% de agosto al 1,7% en septiembre. Esa medición permite observar la tendencia de fondo de los precios. Según el Indec, los aumentos dentro de esa categoría estuvieron vinculados con las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.

Los precios estacionales avanzaron un 2,9%, con incrementos en verduras, tubérculos y legumbres. Los regulados, por su parte, subieron un 2,3%, impulsados por el gas, la electricidad y las prepagas. Ambos componentes contribuyeron a que el índice general quedara por encima de la medición núcleo.

El resultado mensual coincidió con el pronóstico de los analistas que participaron del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

En una publicación en su cuenta de X, el asesor del Ministerio de Economía Felipe Nuñez destacó que el incremento fue el más bajo para un septiembre desde 2017. También atribuyó parte de la presión sobre los precios a la recomposición de tarifas y al encarecimiento internacional de la energía por el contexto geopolítico.

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