El presidente de Racing de Córdoba, Manuel Ángel Pérez, se sumó a un cántico contra la barra brava de su propio club durante la victoria por 1 a 0 ante Los Andes, por la fecha 33 de la Primera Nacional 2026. Desde su cabina en el estadio Miguel Sancho, acompañó el reclamo de pago de la cuota social que surgió de la platea.

El cruce se produjo después de que desde la popular local se escucharan cantos contra la dirigencia. En ese sector también arrojaron carnets de socios al terreno de juego como parte de la protesta.

La respuesta llegó desde la platea, con un canto que exigía pagar la cuota e incluía un insulto. Pérez se sumó desde el lugar que ocupaba en el estadio de Nueva Italia, mientras se disputaba el encuentro que terminó con el triunfo de la Academia por la mínima diferencia.

El episodio volvió a poner al dirigente en el centro de una polémica. Durante el año, Pérez también había protagonizado controversias vinculadas con el paso de Ricardo Centurión por el club, tanto por sus decisiones deportivas como por sus declaraciones sobre el futbolista.

En una entrevista con La Voz, el presidente había afirmado que decidió echar al entrenador Pablo Fornasari después de que reemplazara a Centurión. Según su relato, comunicó esa determinación a quienes lo acompañaban en el palco en el momento del cambio y recibió su respaldo.

Pérez cuestionó entonces que el técnico hubiera incluido al jugador desde el inicio para luego sacarlo. En aquella explicación, sostuvo que, si Centurión no estaba en condiciones de jugar 70 minutos, no debía haber sido titular, y mencionó a Francisco Monticelli y Matías Machado como alternativas.

Más adelante, el vínculo con Centurión también terminó en conflicto. En declaraciones a LV2, Pérez expresó que el futbolista había agotado la paciencia de la dirigencia y aseguró que lo esperaban desde unos días antes del partido ante Chaco For Ever.

En esa misma entrevista, el presidente sostuvo que Centurión había sido notificado de cada multa y afirmó que todavía no había devuelto la llave de una casa en un barrio privado ni un auto que el club le había prestado. Esos señalamientos corresponden a la versión del dirigente sobre el cierre de la relación con el jugador.

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