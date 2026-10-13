La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumuló un aumento del 23,6% en el año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El índice se aceleró una décima respecto de agosto, aunque se mantuvo por debajo del 2% mensual.

La inflación núcleo, que excluye los productos estacionales y los precios regulados, se ubicó en el 1,7%. Ese indicador permite observar la evolución de los precios sin las variaciones de rubros sujetos a cambios de temporada o decisiones de regulación.

En una entrevista con Cadena 3 para el programa Informados, al Regreso, la economista María Castiglione señaló que el resultado coincidió con sus relevamientos previos. Identificó a las verduras como el principal factor que explicó la diferencia con el mes anterior.

Según detalló, los precios de las verduras aumentaron un 13% en el Gran Buenos Aires y alrededor de un 10% a nivel nacional. La economista vinculó esos incrementos con factores estacionales y dificultades de oferta, especialmente en los grandes centros urbanos. Describió el movimiento como un salto puntual en un rubro de alta volatilidad.

Castiglione valoró el registro de la inflación núcleo, al que consideró uno de los más bajos de los últimos tiempos. Sin embargo, advirtió que sigue siendo difícil alcanzar y sostener una variación mensual inferior al 1,5%.

Entre los factores que frenan una baja más rápida, mencionó los ajustes de los precios regulados, como el transporte público, la electricidad y el gas. Explicó que esas subas forman parte de la corrección de precios relativos y de la reducción de subsidios.

También señaló la incidencia del petróleo, cuyo precio, según indicó, pasó de alrededor de 60 a cerca de 100 dólares por barril. Sostuvo que ese aumento repercutió en los combustibles, la energía y el transporte, aunque no se trasladó por completo a los precios locales.

Otro obstáculo, de acuerdo con su análisis, son los mecanismos de indexación incorporados después de largos períodos de inflación elevada. Castiglione comparó el proceso con experiencias de Perú, Israel, México y Uruguay, donde, afirmó, llegar a tasas cercanas al 5% anual demandó entre cinco y diez años.

Sobre la acumulación de reservas del Banco Central, explicó que la compra de divisas supone entregar pesos a cambio. Por eso, planteó que ese dinero debe encontrar demanda o ser absorbido mediante mecanismos que no generen costos fiscales adicionales.

La economista consideró que el equilibrio fiscal y la recuperación de la demanda de dinero son condiciones centrales para sostener la desaceleración. Su evaluación fue que el proceso avanzó con rapidez al comienzo, pero encontró mayores dificultades en el último tramo.