La inflación de septiembre fue del 1,9%, según los datos atribuidos al Indec, y volvió a acelerarse respecto del 1,7% registrado en agosto. El aumento acumulado en los primeros nueve meses del año llegó al 23,6%. Los mayores incrementos se concentraron en vivienda y servicios básicos y en educación.

El resultado ubicó nuevamente la variación mensual cerca del 2%, después de un recorrido con bajas y repuntes. El índice había marcado un 3,4% en marzo y descendido al 1,5% en mayo. En julio alcanzó el 2,1%, antes de moderarse en agosto y volver a subir en septiembre. Esa secuencia muestra que la desaceleración no fue continua.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas, con un 3,1%, seguida por Educación, con un 3%. También quedaron por encima del nivel general Comunicación, con un 2,5%; Salud, con un 2,4%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 2%. En total, cinco de las doce divisiones superaron el promedio.

La diferencia también se reflejó en la comparación entre bienes y servicios. Mientras los bienes aumentaron un 1,7%, los servicios avanzaron un 2,4%, una distancia de 0,7 puntos porcentuales. Así, el promedio general reunió movimientos distintos entre los productos y las prestaciones que integran la canasta relevada.

Por categorías, los precios estacionales registraron el mayor incremento: un 2,9%, impulsado por verduras, tubérculos y legumbres. Los regulados subieron un 2,3%, con ajustes en gas, electricidad y medicina prepaga. La inflación núcleo fue del 1,7%, con aumentos vinculados a las comidas fuera del hogar y los productos farmacéuticos.

Entre las divisiones restantes, Bienes y servicios varios y Recreación y cultura aumentaron un 1,9%. Equipamiento y mantenimiento del hogar avanzó un 1,6%; Transporte, un 1,5%; y Bebidas alcohólicas y tabaco y Prendas de vestir y calzado, un 1,4% cada una. Restaurantes y hoteles tuvo la menor variación, con un 1,1%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la comparación histórica del resultado. “La inflación de septiembre fue del 1,9%, la más baja para el mes en 9 años”, publicó en sus redes sociales. Esa comparación con otros septiembres corresponde a un período distinto del aumento observado frente a agosto.

La cifra interanual presenta una discrepancia en la información disponible: el reporte atribuido al Indec consigna un 33,4%, mientras que el analista financiero Nau Bernués indicó un 33,3% en su publicación en redes sociales. Bernués sostuvo, además, que la variación interanual lleva un año entre el 31% y el 34%.