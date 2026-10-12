Gimnasia de Mendoza le gana parcialmente 1-0 a Newell’s en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en el partido que cierra la fecha 12 del Torneo Clausura. Agustín Módica abrió el marcador a los 12 minutos del segundo tiempo con un remate desde afuera del área. En el primer encuentro del lunes, Lanús venció 2-0 a Vélez Sarsfield y se afirmó en los puestos de clasificación a los playoffs de la zona A.

El encuentro en Mendoza seguía en desarrollo al cierre de esta información. Después de un primer tiempo sin goles válidos, ambos equipos generaron situaciones de peligro en el comienzo del complemento, hasta que Módica consiguió poner en ventaja al conjunto local.

Newell’s había convertido a los 27 minutos de la primera parte por intermedio de Santiago Solari. La jugada nació tras un tiro de esquina: el equipo rosarino volvió a enviar la pelota al área después de un despeje y el delantero definió tras un rebote. Sin embargo, el tanto fue anulado por un fuera de juego detectado mediante la intervención del VAR.

Los dos equipos llegaron al cruce con 17 puntos, aunque con recorridos recientes diferentes. Gimnasia venía de empatar con Boca Juniors y Deportivo Riestra, y de perder 2-0 ante Defensa y Justicia y 3-0 frente a Estudiantes en La Plata. Esa secuencia siguió a un inicio destacado, que incluyó una victoria por 3-0 sobre Independiente en Avellaneda.

Newell’s, en cambio, comenzó la jornada con siete partidos sin derrotas. En esa racha consiguió tres triunfos, ante Deportivo Riestra, Banfield y Platense, y cuatro empates, frente a Estudiantes, Rosario Central, Vélez y Lanús.

En La Fortaleza, Lanús construyó su victoria durante el segundo tiempo. Tras una etapa inicial con oportunidades para ambos, Sasha Marcich marcó el 1-0 a los 59 minutos: recibió un pase de Lucas Besozzi y definió frente a Tomás Marchiori, en una acción que también tuvo participación de Marcelino Moreno.

El segundo tanto llegó a los 95 minutos, cuando Ramiro Cabrera sacó un remate que pegó en el palo. El rebote impactó en la cabeza de Marchiori antes de entrar al arco y establecer el resultado definitivo.

Con la victoria, el equipo de Mauricio Pellegrino alcanzó cinco partidos consecutivos sin perder y llegó a 20 puntos en la zona A. Además, suma 44 unidades en la Tabla Anual y quedó a un punto de los puestos de ingreso a la Copa Sudamericana.

Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, quedó cuarto en la zona A con 21 puntos y acumula 49 en la Tabla Anual.

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