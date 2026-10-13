Javier Milei ratificó la continuidad de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía y aseguró que dispone de US$125.000 millones para enfrentar una eventual corrida hacia el dólar durante el período electoral. La cifra atribuida al Presidente supera en US$50.000 millones el respaldo que había mencionado el ministro en una exposición en París.

Las declaraciones están recogidas en la columna de Adrián Simioni titulada “Caputo y la bazooka: Milei pisó el palito”, publicada el 13 de octubre. Allí se señala que Milei describió como “simbiótica” su relación con Caputo y rechazó las versiones sobre una eventual salida del funcionario. El material no identifica el ámbito en el que el Presidente hizo esas afirmaciones.

La diferencia entre los montos anunciados concentra uno de los puntos pendientes de explicación. Según la reconstrucción de Simioni, Caputo había presentado un respaldo de US$75.000 millones, integrado por cuatro componentes: US$20.000 millones del swap chino, US$20.000 millones del swap con Estados Unidos, US$15.000 millones de capacidad de intervención mediante dólar futuro y US$20.000 millones que describió como reservas disponibles.

En el caso de Milei, la columna menciona la incorporación de acuerdos internacionales, ingresos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) e instrumentos de cobertura del Banco Central. Sin embargo, no ofrece un desglose que permita establecer cómo esos componentes explican los US$50.000 millones adicionales ni cuáles son sus condiciones de utilización.

Los montos deben entenderse, por lo tanto, como cifras anunciadas por los funcionarios. La información aportada no permite confirmar que la totalidad esté disponible para una intervención inmediata. Tampoco permite determinar qué parte corresponde a fondos utilizables, qué parte depende de la activación de acuerdos y cuánto representa ingresos esperados por inversiones.

La ratificación del ministro se produjo en respuesta a versiones sobre su continuidad. Simioni sostiene que la intervención presidencial amplificó esos rumores; esa conclusión constituye la interpretación del autor sobre el efecto político de la respuesta, no un resultado demostrado por los datos expuestos.

La columna también consigna un pedido de detención de Caputo formulado por Gregorio Dalbón a partir de un informe de la Auditoría General de la Nación relacionado con las reservas de oro. El material no detalla los fundamentos de esa solicitud ni informa una resolución judicial. Un pedido de detención no equivale a una orden de la Justicia.