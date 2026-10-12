A Newell’s le anularon un gol de Solari a instancias del VAR en su visita a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie representa un cruce importante en la pelea por ingresar a los playoffs: ambos equipos llegaron con 17 puntos.

El partido de este lunes, programado para las 18.30 y con arbitraje de Juan Cruz Robledo, enfrenta a dos conjuntos que buscan afirmarse entre los ocho de la Zona A que avanzarán a los octavos de final. La igualdad de puntos le da al resultado un peso directo en esa disputa.

El equipo de Frank Darío Kudelka afronta el compromiso con dos modificaciones en la defensa respecto de su última presentación. Bruno Cabrera reemplaza a Lautaro Giannetti, quien salió lesionado a los seis minutos del encuentro frente a Lanús. Cabrera ya había ingresado por él durante ese partido.

El otro cambio en la última línea es el regreso de Franco Escobar como lateral izquierdo, en lugar de Jerónimo Russo. Con esos ajustes, el conjunto rosarino busca sostener una recuperación que le permitió mantenerse en la pelea por la clasificación.

Newell’s llegó a Mendoza con siete partidos consecutivos sin derrotas, producto de tres victorias y cuatro empates. Su resultado más reciente fue un 0-0 ante Lanús en el Coloso Marcelo Bielsa. Antes había vencido por 1-0 a Platense como visitante, un antecedente favorable para este nuevo compromiso fuera de Rosario.

Gimnasia atraviesa una situación diferente. El equipo dirigido por Darío Franco, de pasado en Newell’s, acumulaba cuatro encuentros sin ganar después de haber alcanzado la cima de la Zona A. En su última presentación perdió por 3-0 ante Estudiantes de La Plata.

La serie negativa del conjunto mendocino también incluye una derrota frente a Defensa y Justicia. Esa pérdida de puntos le hizo ceder terreno y lo dejó con las mismas 17 unidades que la Lepra y otros equipos que buscan un lugar en la siguiente instancia. El cruce como local le ofrece la posibilidad de recuperarse ante un competidor directo.

El antecedente entre ambos corresponde al 21 de marzo, por el Torneo Apertura. Aquella tarde, Newell’s se impuso por 1-0 en el Coloso Marcelo Bielsa con un gol de Walter Mazzantti a cinco minutos del final. Fue la primera victoria del año para el equipo rosarino y el cierre de una prolongada serie sin triunfos.

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