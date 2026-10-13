Un procedimiento policial realizado el domingo 11 de octubre terminó con el secuestro de un pistolón, municiones de distintos calibres y un teléfono celular, durante un allanamiento ordenado por la Justicia en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Sarmiento, que sanciona el maltrato y la crueldad contra los animales.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría 8ª, con la colaboración de efectivos de la Subcomisaría 3ª de Chovet. La intervención se desarrolló en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo al 600

Un allanamiento ordenado por la Justicia

La medida fue autorizada por un juez penal de la 3ª Circunscripción Judicial y se concretó con la presencia de testigos hábiles, conforme a lo informado sobre el procedimiento.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos encontraron un pistolón y municiones de diferentes calibres. También incautaron un teléfono celular que quedó incorporado a las actuaciones como elemento de interés para la investigación.

Por el momento, no se precisaron las características del arma, su estado de funcionamiento ni si el propietario contaba con la documentación correspondiente.

Tampoco se informó si el material secuestrado tendría alguna vinculación directa con los hechos investigados en relación con la protección de animales.

Qué ocurrió con el ocupante de la vivienda

Una vez finalizado el allanamiento, los agentes trasladaron al morador del domicilio a la dependencia policial, junto con los elementos incautados, para continuar con las actuaciones correspondientes.

Aunque la publicación original hace referencia a una aprehensión, no detalla la situación procesal posterior del hombre ni confirma que se haya formulado una imputación penal.

La identidad del involucrado tampoco fue difundida en la información consultada.

La investigación por presunto maltrato animal

La intervención judicial se produjo en el marco de una causa relacionada con la Ley Nacional 14.346, conocida como Ley Sarmiento, que establece sanciones penales para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra los animales.

Sin embargo, la información disponible no especifica qué conducta habría motivado la denuncia, si se encontraron animales en el domicilio o si existieron lesiones que debieran ser constatadas por profesionales veterinarios.

Estos aspectos resultan relevantes para conocer el alcance de la investigación y determinar las eventuales responsabilidades.

Cómo continúa la causa

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de las autoridades intervinientes para las medidas que correspondan.

La investigación deberá establecer las circunstancias del presunto hecho de maltrato animal y determinar si el hallazgo del arma y las municiones requiere actuaciones adicionales.

Hasta el momento, no se comunicaron nuevas medidas judiciales ni se confirmó la situación procesal definitiva del ocupante de la vivienda.