El Hospital Venado Tuerto “Dr. Alejandro Gutiérrez” concretó dos procesos de ablación de órganos en menos de una semana. El último se realizó el jueves, con la participación de los equipos del hospital y del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), y permitió obtener hígado, riñones y tejidos que posibilitarán al menos tres trasplantes.

Con esta intervención, Santa Fe llegó a los 98 procesos de donación de órganos en lo que va del año. La cifra igualó, antes de mediados de octubre, el récord histórico registrado durante todo 2025. Los trasplantes previstos a partir de este operativo fueron informados como una posibilidad futura, sin que el material disponible confirme su realización.

El procedimiento comenzó el miércoles, cuando se notificó la existencia de un potencial donante. A partir de ese aviso, un equipo de Cudaio se trasladó a Venado Tuerto para realizar el diagnóstico correspondiente. El jueves se completaron las evaluaciones y la identificación de receptores, antes de avanzar con la ablación.

El director del hospital, Juan Ferrer, destacó que se trató del segundo proceso realizado en una semana y expresó el orgullo del equipo por haberlo concretado. Consideró que ambos operativos reafirman el compromiso de la institución con la promoción de la donación de órganos.

Ferrer también resaltó la coordinación, la dedicación y el profesionalismo que requieren estas intervenciones. En ese marco, reconoció el trabajo del personal del Hospital Alejandro Gutiérrez y agradeció el acompañamiento de Cudaio.

Por su parte, la directora de Cudaio, Cecilia Andrada, vinculó el crecimiento de los procesos de donación con el impulso del gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra de Salud, Silvia Ciancio. La funcionaria destacó que la provincia hubiera alcanzado la marca de 2025 cuando todavía no había llegado a mediados de octubre.

Andrada también mencionó como antecedente un procedimiento que describió como el primer proceso de donación en asistolia que permitió la ablación de un corazón en un adulto en Latinoamérica.

Para la directora de Cudaio, los resultados reflejan el trabajo conjunto del Ministerio de Salud, los hospitales de tercer nivel y los establecimientos de menor complejidad que integran la red provincial de derivación, además del compromiso de los equipos que intervienen en cada donación.

Leé también

La concesión de los trenes de carga prevé renovar por completo las vías entre Rufino y Venado Tuerto

ANSES realizará un operativo de atención en el barrio Santa Fe de Venado Tuerto

Secuestraron casi medio kilo de cocaína y detuvieron a dos mujeres en Venado Tuerto