La Maratón de Ritmos reunió $15,5 millones para el Hogar Pablo VI

La edición 2026 convocó a 1.912 asistentes en la Sociedad Rural Venado Tuerto. La recaudación neta fue destinada a la institución, que acompaña a familias de la ciudad.
Regionales11/10/2026 Oscar A. Canavese

La 12ª Maratón de Ritmos recaudó 15.534.094 pesos netos para el Hogar Pablo VI de Venado Tuerto. La jornada solidaria se realizó el pasado fin de semana en la Sociedad Rural de la ciudad y reunió a 1.912 asistentes.

La Maratón de Ritmos reunió $15,5 millones para el Hogar Pablo VI

El dinero fue destinado a acompañar la tarea del hogar, que desde hace 30 años brinda contención, formación y oportunidades a familias de Venado Tuerto. El balance de esta edición distingue el monto neto recaudado, aunque no detalla qué proyectos o necesidades específicas se financiarán con ese aporte.

La propuesta, organizada anualmente por la profesora Caro Díaz, contó con la participación de 67 profesores y 60 voluntarios. Durante la jornada hubo clases de ritmos, entrenamiento y bienestar, además de actividades artísticas y recreativas para distintas edades.

El encuentro también reunió a 10 puestos de comida y 34 stands de emprendedores, y recibió el acompañamiento de 86 sponsors. Así, a las actividades físicas y recreativas se sumaron espacios gastronómicos y de emprendimientos dentro del mismo predio.

La edición 2026 combinó la participación de asistentes con el trabajo de profesores, voluntarios y colaboradores. Ese aporte colectivo permitió concretar una nueva jornada a beneficio del Hogar Pablo VI y reunir fondos para sostener su labor en la comunidad.

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