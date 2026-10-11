Retiraron una vereda recién construida y Segura cuestionó la decisión

El presidente comunal de Miguel Torres manifestó su malestar por la remoción de una vereda frente a una escuela. La obra había sido terminada hacía menos de 20 días y demandó una inversión de tres millones de pesos en materiales, según informó la Comuna.
Regionales11/10/2026Felipe AguileraFelipe Aguilera

Una obra realizada recientemente frente a un establecimiento educativo de Miguel Torres terminó generando un conflicto por el uso de recursos públicos y la comunicación entre instituciones. La Comuna, encabezada por David Segura, cuestionó la remoción de una vereda cuya construcción había finalizado menos de tres semanas antes.

Según informó el Gobierno comunal, los trabajos se habían ejecutado con recursos propios y una inversión cercana a los tres millones de pesos destinada a la compra de materiales. Sin embargo, la vereda fue retirada poco tiempo después, una situación que motivó un comunicado institucional y declaraciones del presidente comunal.

Vereda-removida-2-768x768

Segura cuestionó la falta de comunicación

El mandatario sostuvo que la administración local desconocía los motivos que llevaron a retirar la estructura y señaló que hubiera sido necesario conocer anticipadamente cualquier intervención prevista en el sector.

«Todo aporte es bienvenido y celebrado, pero si había planificada una obra, nos hubiera gustado que las autoridades escolares locales nos avisen», expresó Segura.

Además, explicó que el dinero invertido podría haberse utilizado en otras necesidades de la comunidad.

«Esos tres millones de pesos que se gastaron en materiales los podríamos haber destinado para otra institución, como hacer una vereda en la zona de la iglesia, alguna mejora en el club o la misma pintura para la escuela», manifestó.


Vereda-removida-1

La postura de la Comuna

A través de un comunicado oficial, la administración de Miguel Torres expresó su preocupación por lo sucedido y consideró que la remoción representó una pérdida del trabajo y los recursos destinados a mejorar el espacio público.

En el documento, el Gobierno local calificó lo ocurrido como «una profunda falta de respeto al esfuerzo de todos los vecinos».

También cuestionó que no se hubiera informado previamente sobre las tareas y aseguró que continuará defendiendo los recursos y el patrimonio de la localidad.

Las declaraciones reflejan la posición de la administración comunal. Hasta el momento, la información difundida no permite establecer si la remoción respondió a una intervención edilicia, una modificación del proyecto original u otra circunstancia.

Falta conocer la explicación de las autoridades educativas

Uno de los puntos centrales del episodio es la ausencia de una explicación pública de las autoridades escolares en la cobertura original.

No se precisó quién dispuso retirar la vereda, qué trabajos se realizaron posteriormente ni si existía alguna planificación previa que justificara la intervención.

Por otro lado, tampoco se informó si hubo reuniones entre representantes del establecimiento educativo y funcionarios comunales después de lo ocurrido.

Estos datos resultan necesarios para determinar las responsabilidades y conocer si existieron problemas de coordinación entre las instituciones.

Qué puede ocurrir ahora

La situación dejó planteados interrogantes sobre la planificación de obras y la administración de fondos públicos en Miguel Torres.

La eventual difusión de documentación sobre los trabajos, junto con la versión de las autoridades escolares, permitiría reconstruir cómo se tomó la decisión y establecer si será necesario realizar nuevas intervenciones en el lugar.

Por ahora, la Comuna mantiene su cuestionamiento y se encuentra pendiente una explicación que permita esclarecer las circunstancias de la remoción.

Último momento
Te puede interesar
WhatsApp-Image-2026-10-10-at-8.41.20-AM

El Gasoducto Ruta 93-33 avanza y Gödeken espera el gas natural

Felipe Aguilera
Regionales10/10/2026
El presidente comunal Juan Rucci participó en Los Quirquinchos de la apertura de sobres para licitar el segundo tramo de la obra. El proyecto provincial cuenta con un presupuesto superior a los $7.187 millones y contempla abastecer a cinco localidades del departamento Caseros.
Lo más visto
El gesto de Kompany con Russo antes del Boca-Bayern

El gesto de Kompany con Russo antes del Boca-Bayern

Oscar A. Canavese
Deportes09/10/2026
Juvenal Rodríguez, exayudante de Miguel Ángel Russo, contó que el técnico belga se acercó a saludarlo antes del partido del Mundial de Clubes 2025 y lo destacó como una expresión de la esencia del fútbol.
Boletín de noticias