Una obra realizada recientemente frente a un establecimiento educativo de Miguel Torres terminó generando un conflicto por el uso de recursos públicos y la comunicación entre instituciones. La Comuna, encabezada por David Segura, cuestionó la remoción de una vereda cuya construcción había finalizado menos de tres semanas antes.

Según informó el Gobierno comunal, los trabajos se habían ejecutado con recursos propios y una inversión cercana a los tres millones de pesos destinada a la compra de materiales. Sin embargo, la vereda fue retirada poco tiempo después, una situación que motivó un comunicado institucional y declaraciones del presidente comunal.

Segura cuestionó la falta de comunicación

El mandatario sostuvo que la administración local desconocía los motivos que llevaron a retirar la estructura y señaló que hubiera sido necesario conocer anticipadamente cualquier intervención prevista en el sector.

«Todo aporte es bienvenido y celebrado, pero si había planificada una obra, nos hubiera gustado que las autoridades escolares locales nos avisen», expresó Segura.

Además, explicó que el dinero invertido podría haberse utilizado en otras necesidades de la comunidad.

«Esos tres millones de pesos que se gastaron en materiales los podríamos haber destinado para otra institución, como hacer una vereda en la zona de la iglesia, alguna mejora en el club o la misma pintura para la escuela», manifestó.





La postura de la Comuna

A través de un comunicado oficial, la administración de Miguel Torres expresó su preocupación por lo sucedido y consideró que la remoción representó una pérdida del trabajo y los recursos destinados a mejorar el espacio público.

En el documento, el Gobierno local calificó lo ocurrido como «una profunda falta de respeto al esfuerzo de todos los vecinos».

También cuestionó que no se hubiera informado previamente sobre las tareas y aseguró que continuará defendiendo los recursos y el patrimonio de la localidad.

Las declaraciones reflejan la posición de la administración comunal. Hasta el momento, la información difundida no permite establecer si la remoción respondió a una intervención edilicia, una modificación del proyecto original u otra circunstancia.

Falta conocer la explicación de las autoridades educativas

Uno de los puntos centrales del episodio es la ausencia de una explicación pública de las autoridades escolares en la cobertura original.

No se precisó quién dispuso retirar la vereda, qué trabajos se realizaron posteriormente ni si existía alguna planificación previa que justificara la intervención.

Por otro lado, tampoco se informó si hubo reuniones entre representantes del establecimiento educativo y funcionarios comunales después de lo ocurrido.

Estos datos resultan necesarios para determinar las responsabilidades y conocer si existieron problemas de coordinación entre las instituciones.

Qué puede ocurrir ahora

La situación dejó planteados interrogantes sobre la planificación de obras y la administración de fondos públicos en Miguel Torres.

La eventual difusión de documentación sobre los trabajos, junto con la versión de las autoridades escolares, permitiría reconstruir cómo se tomó la decisión y establecer si será necesario realizar nuevas intervenciones en el lugar.

Por ahora, la Comuna mantiene su cuestionamiento y se encuentra pendiente una explicación que permita esclarecer las circunstancias de la remoción.