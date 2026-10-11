El Gobierno de Santa Fe recibió ocho ofertas para construir el Gasoducto Troncal de la Ruta 93-33, destinado a llevar gas natural a Chañar Ladeado, Berabevú, Gödeken, Los Quirquinchos y Cañada de Ucle. La obra tiene un presupuesto oficial de $7.187.666.721 y las propuestas ingresaron en la etapa de evaluación previa a la adjudicación.

Cuatro de las cotizaciones quedaron por debajo de ese monto. Las ofertas, con IVA incluido, se ubicaron entre los $6.603 millones y los $8.921 millones. Participaron cuatro uniones transitorias de empresas y cuatro firmas individuales, y todos los oferentes presentaron las garantías exigidas por el pliego licitatorio.

La apertura de sobres se realizó en la Escuela Secundaria ESO Nº 710 de Los Quirquinchos. El proyecto comprende localidades de los departamentos Caseros y General López y forma parte de la segunda etapa del Plan Provincial Gasoductos para el Desarrollo, impulsado a través de Santa Fe Gas y Energías Renovables (Enerfe).

La presentación de las propuestas económicas constituye un paso del procedimiento, que todavía debe concluir con la selección de quien ejecutará los trabajos. La Comisión de Evaluación tendrá que analizar tanto las condiciones técnicas como las económicas de las ofertas antes de avanzar hacia la adjudicación.

En esa instancia, los oferentes cuyas propuestas sean admitidas podrán revisar las actuaciones y formular observaciones. El procedimiento establece para ello un plazo de tres días hábiles administrativos. Ese mecanismo integra la revisión de la licitación abierta para la construcción del gasoducto.

Para las cinco localidades, la infraestructura está prevista como una ampliación del acceso al gas natural. Según los objetivos provinciales, también busca acompañar el desarrollo productivo regional mediante la disponibilidad de este servicio para la actividad industrial.

El proyecto de las rutas 93 y 33 integra un programa de mayor alcance: la Provincia proyecta construir unos 610 kilómetros de gasoductos troncales e incorporar al servicio de gas natural por red a 35 nuevas localidades de diez departamentos santafesinos.

De acuerdo con las previsiones oficiales, ese plan provincial alcanzará a más de 120.000 habitantes y alrededor de 250 industrias regionales. Esas cifras corresponden al conjunto del programa, que incluye la obra licitada para los departamentos Caseros y General López.

La planificación oficial también contempla que la infraestructura permita incorporar, a futuro, alternativas como la generación eléctrica descentralizada y la inyección de biometano. Para el Gasoducto Troncal de la Ruta 93-33, el próximo paso será completar la evaluación de las ocho propuestas y definir la adjudicación.

Leé también

Venado Tuerto incorpora cámaras corporales para inspectores

El Gobierno de Venado Tuerto coordinó acciones durante el temporal