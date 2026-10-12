El presidente de Microsoft, Brad Smith, reclamó una regulación urgente de la inteligencia artificial y sostuvo que el Reino Unido está en condiciones de encabezar ese proceso. En un podcast de la BBC, planteó que la seguridad de esta tecnología requiere obligaciones legales y controles externos, además de los compromisos voluntarios de las empresas.

Para explicar su posición, comparó la supervisión de la IA con la que existe sobre productos cotidianos, como la leche y las lavadoras. Según Smith, esos bienes están sujetos a mayores controles que las compañías que desarrollan inteligencia artificial. También describió a la tecnología como una herramienta que puede convertirse en un arma y representar un riesgo para la ciberseguridad mundial.

Entre sus propuestas, mencionó la obligación legal de avisar a una organización cuando agentes de IA fuera de control vulneren sus sistemas. Asimismo, se pronunció a favor de que los laboratorios necesiten la aprobación de evaluadores externos antes de poner sus productos a disposición del público.

Smith también valoró la posibilidad de incorporar interruptores de apagado: mecanismos que permitan pausar o desacelerar el funcionamiento de la inteligencia artificial si las personas pierden el control. Presentó estas medidas como parte de las normas de seguridad que considera necesarias a escala global.

Su cuestionamiento central apuntó a los límites de la autorregulación. Según explicó en la entrevista, las empresas responsables pueden cumplir los acuerdos voluntarios, pero esos compromisos no resuelven el problema de las compañías menos dispuestas a tomar precauciones. Por eso, consideró insuficiente depender únicamente de la voluntad de cada desarrollador.

Para fundamentar el papel que propone para el Reino Unido, destacó el trabajo del Instituto de Seguridad de la IA, creado en 2023. Señaló que el organismo accede a modelos avanzados de laboratorios estadounidenses antes de su lanzamiento, una capacidad que, a su juicio, lo ubica en una posición de liderazgo para realizar pruebas de seguridad.

El directivo también sostuvo que Londres tiene una ventaja política para impulsar controles. En su evaluación, Washington percibe al Reino Unido de manera diferente que a Bruselas, lo que podría facilitar una intervención británica en la regulación de las empresas de IA.

Al cerrar su participación, Smith pidió avanzar con calma y firmeza para reunir a los actores involucrados. Expresó su expectativa de que tanto Microsoft como el Reino Unido contribuyan a ese proceso. Las medidas que describió forman parte de su propuesta regulatoria.

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