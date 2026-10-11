Dos detenidos por una agresión con cuchillas en Venado Tuerto

Tienen 19 y 22 años. Un joven denunció que lo hirieron en el cuello y la axila y le robaron un par de pantuflas. La Fiscalía dispuso que permanezcan detenidos.
Policiales y Judiciales11/10/2026 Oscar A. Canavese

Dos jóvenes de 19 y 22 años quedaron detenidos este sábado por la tarde en Venado Tuerto, tras una pelea callejera en la zona de Alem y Caparróz. La Fiscalía dispuso la formación de una causa por portación de arma blanca, lesiones y robo, luego de que un joven denunciara una agresión y la sustracción de un par de pantuflas.

Dos detenidos por una agresión con cuchillas en Venado Tuerto

Según el relato que la víctima presentó en la dependencia policial, los sospechosos lo interceptaron cuando estaba junto a su pareja. El denunciante señaló que lo atacaron con cuchillas y le provocaron cortes en el cuello y la axila. También les atribuyó el robo de las pantuflas.

Al momento de recibir esa denuncia, los efectivos del Comando Radioeléctrico ya habían demorado a los dos señalados. El procedimiento se había realizado momentos antes y había incluido el secuestro de dos armas blancas.

Una vez informada de la denuncia y del procedimiento policial, la Fiscalía ordenó que ambos permanecieran detenidos. Las circunstancias de la agresión y el robo denunciados son parte de los hechos que motivaron la apertura de la causa.

Leé también

Venado Tuerto: demoran a un menor y secuestran una moto

Detienen en Venado Tuerto a un hombre con pedido de captura federal

Venado Tuerto conmemorará la Diversidad Cultural con música y danza

Último momento
Te puede interesar
Lo más visto
El gesto de Kompany con Russo antes del Boca-Bayern

El gesto de Kompany con Russo antes del Boca-Bayern

Oscar A. Canavese
Deportes09/10/2026
Juvenal Rodríguez, exayudante de Miguel Ángel Russo, contó que el técnico belga se acercó a saludarlo antes del partido del Mundial de Clubes 2025 y lo destacó como una expresión de la esencia del fútbol.
Boletín de noticias