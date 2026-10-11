Dos jóvenes de 19 y 22 años quedaron detenidos este sábado por la tarde en Venado Tuerto, tras una pelea callejera en la zona de Alem y Caparróz. La Fiscalía dispuso la formación de una causa por portación de arma blanca, lesiones y robo, luego de que un joven denunciara una agresión y la sustracción de un par de pantuflas.

Según el relato que la víctima presentó en la dependencia policial, los sospechosos lo interceptaron cuando estaba junto a su pareja. El denunciante señaló que lo atacaron con cuchillas y le provocaron cortes en el cuello y la axila. También les atribuyó el robo de las pantuflas.

Al momento de recibir esa denuncia, los efectivos del Comando Radioeléctrico ya habían demorado a los dos señalados. El procedimiento se había realizado momentos antes y había incluido el secuestro de dos armas blancas.

Una vez informada de la denuncia y del procedimiento policial, la Fiscalía ordenó que ambos permanecieran detenidos. Las circunstancias de la agresión y el robo denunciados son parte de los hechos que motivaron la apertura de la causa.

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