Puerto Emprende y Biomercado tienen actividades este domingo en la costa de Rosario por el fin de semana largo. Las propuestas incluyen venta de productos de emprendedores, alimentos y espacios vinculados con el bienestar y el ambiente, en dos puntos y con horarios diferentes.

La Feria Especial por el Día de la Madre de Puerto Emprende abre este domingo y lunes, de 16 a 20, en Roca y el río. La oferta abarca indumentaria, tejidos, marroquinería, decoración para el hogar, bijouterie, artículos de jardín, bazar, papelería y alimentos.

Según la información municipal, participan más de 100 emprendimientos de la economía social mediante el sistema de rotación de Puerto Emprende. La feria tendrá continuidad el próximo fin de semana: volverá a funcionar el 16, 17 y 18 de octubre, en el mismo lugar y también de 16 a 20.

Por su parte, Biomercado desarrolla este domingo la segunda jornada de su propuesta por el fin de semana largo. La actividad se realiza de 10 a 19 en la zona de Balcarce y el río, con más de 100 emprendimientos de distintos rubros.

Allí se pueden encontrar propuestas de gastronomía, alimentos y almacenes naturales, junto con productos de decoración y diseño para el hogar. También participan emprendimientos de carpintería, cestería, moda, aromas y plantas.

La programación de Biomercado incluye un Punto Verde de verduras agroecológicas y talleres de la Red de Bienestar dirigidos específicamente a personas mayores. Las actividades promueven hábitos saludables y una relación más consciente con el ambiente.

Además, están previstos espacios institucionales del Plan Mil 65 y propuestas relacionadas con el cuidado animal. En estas últimas participan las organizaciones Galgos Libres, ProPatas y Puro Hocico, además de Crunchies Rosario.