Puerto Emprende y Biomercado ofrecen ferias durante el fin de semana

Las propuestas reúnen emprendimientos de distintos rubros en la costa rosarina. Puerto Emprende tendrá una edición por el Día de la Madre y Biomercado sumará actividades de bienestar y cuidado ambiental.
Regionales11/10/2026 Oscar A. Canavese

Puerto Emprende y Biomercado tienen actividades este domingo en la costa de Rosario por el fin de semana largo. Las propuestas incluyen venta de productos de emprendedores, alimentos y espacios vinculados con el bienestar y el ambiente, en dos puntos y con horarios diferentes.

Puerto Emprende y Biomercado ofrecen ferias durante el fin de semana

La Feria Especial por el Día de la Madre de Puerto Emprende abre este domingo y lunes, de 16 a 20, en Roca y el río. La oferta abarca indumentaria, tejidos, marroquinería, decoración para el hogar, bijouterie, artículos de jardín, bazar, papelería y alimentos.

Según la información municipal, participan más de 100 emprendimientos de la economía social mediante el sistema de rotación de Puerto Emprende. La feria tendrá continuidad el próximo fin de semana: volverá a funcionar el 16, 17 y 18 de octubre, en el mismo lugar y también de 16 a 20.

Por su parte, Biomercado desarrolla este domingo la segunda jornada de su propuesta por el fin de semana largo. La actividad se realiza de 10 a 19 en la zona de Balcarce y el río, con más de 100 emprendimientos de distintos rubros.

Allí se pueden encontrar propuestas de gastronomía, alimentos y almacenes naturales, junto con productos de decoración y diseño para el hogar. También participan emprendimientos de carpintería, cestería, moda, aromas y plantas.

La programación de Biomercado incluye un Punto Verde de verduras agroecológicas y talleres de la Red de Bienestar dirigidos específicamente a personas mayores. Las actividades promueven hábitos saludables y una relación más consciente con el ambiente.

Además, están previstos espacios institucionales del Plan Mil 65 y propuestas relacionadas con el cuidado animal. En estas últimas participan las organizaciones Galgos Libres, ProPatas y Puro Hocico, además de Crunchies Rosario.

Último momento
Te puede interesar
WhatsApp-Image-2026-10-10-at-8.41.20-AM

El Gasoducto Ruta 93-33 avanza y Gödeken espera el gas natural

Felipe Aguilera
Regionales10/10/2026
El presidente comunal Juan Rucci participó en Los Quirquinchos de la apertura de sobres para licitar el segundo tramo de la obra. El proyecto provincial cuenta con un presupuesto superior a los $7.187 millones y contempla abastecer a cinco localidades del departamento Caseros.
Lo más visto
El gesto de Kompany con Russo antes del Boca-Bayern

El gesto de Kompany con Russo antes del Boca-Bayern

Oscar A. Canavese
Deportes09/10/2026
Juvenal Rodríguez, exayudante de Miguel Ángel Russo, contó que el técnico belga se acercó a saludarlo antes del partido del Mundial de Clubes 2025 y lo destacó como una expresión de la esencia del fútbol.
Boletín de noticias