El Cine Teatro Verdi de Venado Tuerto tiene previsto iniciar el miércoles 14 de octubre la primera etapa de su rehabilitación integral, financiada por el Gobierno de Santa Fe. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 1.500 millones de pesos, informado al anunciarse la licitación, y contempla trabajos estructurales y mejoras de accesibilidad para recuperar el edificio de calle Belgrano.

La intervención incluirá la renovación completa de la cubierta, la incorporación de sanitarios accesibles y la restauración de los existentes. También están previstas la construcción y rehabilitación de camarines, mejoras en los espacios técnicos del escenario, la adecuación de los sistemas de desagües y la incorporación de rampas de acceso.

Estos trabajos constituyen el primer paso de una recuperación que necesitará nuevas intervenciones para completar las reformas y el equipamiento del teatro. El financiamiento provincial cubrirá esta fase inicial, mientras que para la continuidad se busca sumar la participación de empresas, instituciones y vecinos.

En ese marco, un grupo de empresarios y ciudadanos de Venado Tuerto trabaja en una iniciativa para reunir aportes. La propuesta apunta a acompañar las etapas posteriores a la intervención estructural y a ampliar la participación comunitaria en la recuperación del espacio. La convocatoria contempla contribuciones de acuerdo con las posibilidades de quienes quieran sumarse.

Como antesala del comienzo previsto de las obras, el domingo por la tarde y la noche se realizó la intervención artística “El Verdi se Enciende”. La actividad fue organizada por la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Venado Tuerto y reunió a distintos elencos municipales, con propuestas tanto en la vereda como dentro del edificio.

En el exterior, la puesta incluyó canillitas, autos antiguos y una evocación de Carlos Gardel. En el interior hubo música, coreografías italianas y un baile de máscaras. Las escenas recuperaron aspectos de la vida cultural y social vinculada al teatro y homenajearon a la colectividad italiana, que impulsó el espacio a través de la Asociación Italiana.

La jornada permitió que distintas generaciones recorrieran y compartieran nuevamente el lugar antes de su próxima etapa de obras. La celebración estuvo centrada en la historia del Verdi y en su vínculo con la comunidad venadense.

El edificio fue declarado Patrimonio Histórico, Cultural y Arquitectónico mediante la ordenanza 2353/96. Entre los acontecimientos de su trayectoria figura una presentación de Carlos Gardel en la década de 1930. Después de años de deterioro y esfuerzos de recuperación, la rehabilitación prevista busca devolverle las condiciones necesarias para retomar plenamente su actividad.

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