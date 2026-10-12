Ariadna Palacios se convirtió este sábado en la primera mujer en dirigir un partido de la Primera B Metropolitana. La árbitra, de 29 años, estuvo a cargo del empate 2-2 entre Ituzaingó y Argentino de Quilmes, por la fecha 39 del campeonato.

En su debut en la categoría, Palacios estuvo acompañada por los asistentes Matías Noli y Tomás Otero. Mauro Trinidad completó el equipo arbitral como cuarto árbitro.

El encuentro tuvo como protagonistas a dos equipos que ya habían quedado fuera de las principales disputas del torneo. Ituzaingó tenía confirmado su descenso a la Primera C, mientras que Argentino de Quilmes ya no contaba con posibilidades de ingresar a los playoffs.

La llegada de Palacios a la B Metropolitana estuvo precedida por un recorrido en el fútbol femenino, las divisiones de Reserva y el ascenso masculino. Antes de esta designación, había sumado experiencia en el Torneo Proyección, el Promocional y la Primera C.

Los registros oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) permiten rastrear su actividad en el fútbol femenino al menos desde 2021. En septiembre de ese año dirigió el partido entre Defensa y Justicia y Argentino de Rosario, correspondiente a la Primera B femenina. El conjunto rosarino ganó aquel encuentro por 5-2.

Para 2024, Palacios ya recibía designaciones en la máxima categoría femenina. La programación oficial de la AFA la ubicó al frente del cruce entre Boca y Racing del 5 de mayo, en Casa Amarilla. En esa ocasión, Mariana de Almeida y Esperanza Sánchez fueron las asistentes, y Bettina Cingari se desempeñó como cuarta árbitra.

Ese mismo año, también integró la terna de árbitra destacada de la Primera B femenina en los premios Alumni. Según el listado difundido por la AFA, compartió la nominación con Guadalupe Ortiz y Mariela Martino.

Su trayectoria en las competencias masculinas incluye partidos de Reserva. El 20 de agosto de 2025 dirigió la victoria de Godoy Cruz por 2-0 frente a Vélez, de acuerdo con la crónica publicada por el club de Liniers.

En 2025 recibió el premio Alumni como árbitra destacada de la Primera C femenina. Había compartido esa terna con Sofía Curto y Brisa Fernández. A esos antecedentes se sumó ahora su estreno como jueza principal en la B Metropolitana.

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