La cantidad de empleadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo se redujo en 32.290 desde la asunción de Javier Milei hasta julio de 2026, según las cifras del informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) reseñadas en el material disponible. El registro pasó de 512.357 al cierre del mandato de Alberto Fernández a 480.067, una caída del 6,3%.

El dato refleja una disminución de empleadores dentro del sistema, pero no permite afirmar que todas esas empresas hayan cerrado. La SRT advierte que las bajas pueden responder tanto a cierres efectivos como a reorganizaciones, cambios de CUIT, modificaciones en las nóminas, rescisiones de contratos o cambios en la modalidad de organización laboral.

Esa distinción es central para interpretar el alcance de las cifras. Según la aclaración del organismo, la estadística de cobertura no permite identificar una causa específica para cada baja. Por lo tanto, el descenso acumulado no constituye, por sí solo, un recuento de cierres definitivos de empresas.

En julio, último mes incluido en el informe citado, el registro perdió 948 empleadores frente a junio. Con ese resultado, la serie acumuló 18 meses consecutivos de retrocesos. El total de 480.067 corresponde al conjunto del territorio nacional y muestra que la reducción continuó durante el séptimo mes del año.

La comparación interanual también arroja una caída. Frente a julio de 2025, se contabilizaron 15.475 empleadores menos, una contracción del 3,1%. Se trata de una comparación distinta de la acumulada desde el cambio de gobierno: mide únicamente la variación entre el mismo mes de dos años consecutivos.

En los primeros siete meses de 2026, la disminución alcanzó a 9.682 empleadores. Al finalizar 2025, el sistema registraba 489.749, por lo que el retroceso hasta julio fue cercano al 2%. Tanto el balance anual como el interanual y el acumulado desde diciembre de 2023 describen una reducción de la cobertura empresaria registrada.

La serie citada también permite dimensionar el descenso frente al período de la pandemia. En febrero de 2020 había 508.187 empleadores, mientras que en septiembre de 2021 el número había bajado a 486.782. La diferencia fue de 21.405, menos del 5% del total inicial.

La reducción acumulada desde la asunción de Milei supera aquella variación en cantidad y porcentaje. Sin embargo, ambos períodos tienen distinta duración y la advertencia sobre el alcance del registro sigue vigente: las cifras muestran menos empleadores cubiertos, sin establecer cuántas bajas corresponden a cierres ni qué causas explican cada caso.

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