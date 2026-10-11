Belgrano visitará a Racing este domingo 11 de octubre, desde las 19.15, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, y encontrará a los equipos en posiciones diferentes dentro de sus respectivas zonas.

El conjunto cordobés llega después de vencer a Talleres en el clásico y ocupa el segundo lugar de su grupo. Con ese resultado como antecedente inmediato, buscará sumar como visitante para sostenerse entre los primeros puestos del campeonato.

La victoria ante su rival de Córdoba reforzó el buen presente de Belgrano. Ahora, el equipo de Alberdi tendrá una nueva prueba fuera de casa, frente a un adversario que necesita mejorar su ubicación en la tabla.

Racing afrontará el encuentro en el puesto 13 de su zona, luego de un semestre irregular. El partido ante su público le ofrece la posibilidad de recuperar terreno en el Clausura, aunque deberá enfrentar a un rival que llega fortalecido por el triunfo en el clásico.

Así, el cruce en Avellaneda pondrá en juego objetivos distintos: Belgrano intentará prolongar su buen momento y defender su posición, mientras que el conjunto local buscará una victoria que le permita avanzar desde los últimos lugares de su grupo.

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