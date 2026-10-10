El Club Atlético Huracán de Chabás recibió $22 millones del Programa Alentar para renovar los reflectores de su estadio de fútbol. El proyecto aprobado está destinado a mejorar la iluminación del espacio deportivo de la institución del departamento Caseros.

El diputado provincial Edgardo «Fido» Porfiri acompañó las gestiones para acceder al financiamiento y participó de la entrega del cheque a los directivos del club. Los fondos tienen como destino específico el recambio de reflectores; la información disponible no precisa un plazo de ejecución para esos trabajos.

La asistencia corresponde al Programa de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos – Alentar, creado por la Ley Provincial 14.334. Esa herramienta contempla asistencia técnica y financiera para obras, adquisición de equipamiento y otras necesidades relacionadas con el funcionamiento de las instituciones deportivas de la provincia.

La renovación de la iluminación se suma a otras mejoras que Huracán viene impulsando en sus instalaciones. En septiembre, referentes de la entidad recorrieron trabajos en el gimnasio, los vestuarios y los nuevos baños de la Villa Deportiva. Esas intervenciones se desarrollan en el marco de otros aportes destinados a ampliar y mejorar la infraestructura del club.

La institución participa de la Liga Casildense de Fútbol, tanto en Primera División como en categorías formativas. Los registros oficiales de la competencia muestran su participación en distintas divisiones durante la temporada 2026.

Huracán es una de las instituciones del departamento Caseros alcanzadas este año por el Programa Alentar. Entre los otros clubes incluidos figuran Aprendices Casildenses, con $25 millones para construir vestuarios, y Alianza de Arteaga, con $22,5 millones destinados a un gimnasio. En cada caso, los aportes están vinculados con proyectos específicos de infraestructura deportiva.

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