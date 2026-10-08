Rodrigo De Paul le dedicó un elogio a Nico Paz en redes sociales después de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, tras el amistoso ante Benín en el Monumental. “Pase, maestro, lo estábamos esperando”, escribió el mediocampista como respuesta a una publicación del joven futbolista del Como.

Paz había compartido un mensaje de admiración hacia Messi. La respuesta de De Paul sumó un gesto de respaldo en un momento en el que la salida del capitán abrió el debate sobre quién llevará la camiseta número 10 y qué lugar ocuparán los nuevos jugadores en el equipo nacional.

El comentario, sin embargo, no incluyó una referencia explícita a la asignación de ese dorsal. Tampoco constituyó un anuncio sobre el papel que tendrá Paz en la próxima etapa de la Selección. Su contenido fue un elogio al futbolista, cuya posible proyección como sucesor de Messi forma parte de las interpretaciones que rodearon el intercambio.

De Paul también publicó su propio homenaje al capitán. Lo describió como “capitán de este barco, maestro de un legado, dios de esta tierra” y acompañó esas palabras con una fotografía de ambos durante el calentamiento previo al encuentro.

La presencia del mediocampista en la despedida se produjo después de haber quedado fuera de la convocatoria para los partidos iniciales de la fecha FIFA ante Bolivia y Burkina Faso. De Paul asistió al amistoso frente a Benín, que marcó el cierre de la etapa de Messi en el conjunto nacional.

Aunque esa ausencia dejó interrogantes sobre su continuidad, los mensajes publicados no aportaron definiciones acerca de su futuro con la camiseta argentina. El respaldo a Paz y el homenaje a Messi fueron las expresiones públicas del mediocampista en ese contexto de recambio.

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