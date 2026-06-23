Rodrigo De Paul y Tini Stoessel volvieron a convertirse en tema de conversación en las redes sociales luego de intercambiar mensajes de cariño tras la victoria de la Selección argentina sobre Austria en el Mundial 2026.

La cantante acompañó al mediocampista desde un palco del estadio de Dallas y, una vez finalizado el encuentro, De Paul compartió una imagen junto a ella con una breve dedicatoria: “Con vos es más lindo”.

La publicación rápidamente recibió miles de reacciones y comentarios. Entre ellos, la respuesta de Tini, quien escribió: “Te amo, estoy tan orgullosa de vos”.

El gesto alimentó además los rumores sobre una posible boda entre ambos, una versión que circula desde hace varios meses aunque no fue confirmada por la pareja.

La comparación con un posteo de Cami Homs

Más allá de las muestras de afecto, algunos usuarios advirtieron una coincidencia entre la frase utilizada por De Paul y una publicación reciente de su expareja, Cami Homs.

La modelo había compartido días atrás una foto junto a su familia ensamblada y escribió: “Con ustedes, todo es más lindo”.

A partir de esa similitud, surgieron especulaciones en redes sociales sobre una posible indirecta. Sin embargo, no existe ninguna confirmación que respalde esa interpretación y todo se mantiene en el terreno de las conjeturas de los usuarios.

Mientras tanto, Francesca y Bautista, los hijos que De Paul tuvo con Homs, se encuentran de vacaciones junto a su madre y su entorno familiar, mientras el futbolista continúa disputando el Mundial con la Selección argentina.