La boda de la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul, prevista originalmente para el 26 de diciembre de este año, sufrió un cambio de último momento que generó controversia.

Según informó el programa LAM de América TV, la pareja decidió adelantar su celebración al 19 de diciembre. Esta modificación afectó directamente a otra novia famosa que tenía planeada su boda para esa misma fecha, lo que llevó a que su wedding planner decidiera abandonar su organización para trabajar con Tini.

Para mitigar el inconveniente, la organizadora recomendó a cuatro especialistas alternativos a la novia afectada. Sin embargo, la situación se complicó al conocerse que esos profesionales también participarían en la boda de Tini y De Paul. La decisión de adelantar la fecha se habría tomado debido a la agenda de la cantante, quien optó por casarse antes de Navidad.

El cambio generó críticas en redes y medios de espectáculos, destacando la presión que generan las agendas de los famosos en la planificación de eventos sociales.