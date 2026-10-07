El presidente Javier Milei llamó “ladrón” a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una historia de Instagram publicada este miércoles 7 de octubre. La acusación se produjo en plena campaña para el balotaje de Brasil, en el que el actual mandatario buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, respaldado por el jefe de Estado argentino.

Milei compartió una placa del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos, y escribió en mayúsculas “LULA LADRÓN” sobre una fotografía del presidente brasileño. La imagen había sido difundida por la cuenta @institutocato.

La placa incluía una declaración de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de esa organización, quien atribuía buena parte del rechazo a Lula y a su partido a la corrupción. El presidente argentino agregó su acusación a ese contenido.

La publicación llegó tres días después de la primera vuelta, celebrada el domingo 4 de octubre. Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,15% de los votos y Lula alcanzó el 45,02%. Como ninguno superó el 50%, ambos competirán nuevamente el 25 de octubre.

El respaldo de Milei al candidato opositor tuvo un antecedente el 25 de julio, cuando participó de un acto de campaña en el estadio Pacaembú, en San Pablo, junto al gobernador paulista, Tarcísio de Freitas. En ese discurso también dirigió descalificaciones contra Lula, a quien llamó “ladrón” y “el presidiario”.

Durante aquella actividad, el mandatario argentino cuestionó la detención de Jair Bolsonaro y acusó a Lula de encarcelar opositores. Tras esas declaraciones, Brasil llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires, en un episodio que profundizó las diferencias entre ambos gobiernos.

Los antecedentes judiciales de Lula incluyen condenas por corrupción en causas de la operación Lava Jato y una detención de 580 días, entre 2018 y 2019. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló las condenas porque el tribunal de Curitiba que lo había juzgado carecía de competencia. Posteriormente, también declaró la parcialidad del exjuez Sergio Moro.

Esas decisiones permitieron que Lula recuperara sus derechos políticos y volviera a presentarse a la presidencia, que ganó en 2022. Las acusaciones de Milei se inscriben en una relación marcada por tensiones desde su llegada al poder: el argentino también reprochó a Lula que no lo hubiera felicitado por su triunfo de 2023 y lo acusó de ayudar a su rival electoral.

Milei tiene previsto coincidir el 14 de octubre con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, en la Hispanic Heritage Gala, en Washington. La actividad está programada once días antes de la segunda vuelta brasileña.