YPF anunció un acuerdo de largo plazo con TotalEnergies para comprar toda la producción destinada a exportación de la futura biorrefinería de San Lorenzo. El proyecto contempla una inversión superior a los US$400 millones para transformar el complejo industrial en una planta de combustible de aviación sostenible (SAF) y aceite vegetal hidrotratado (HVO).

El desarrollo estará a cargo de Santa Fe Bio, una sociedad integrada en partes iguales por YPF y Essential Energy. La iniciativa busca recuperar una instalación que permanece inactiva desde 2017, ubicada sobre el río Paraná, dentro del corredor industrial y portuario del sur de Santa Fe.

Según informó YPF, la capacidad de producción proyectada rondará las 170.000 toneladas anuales entre ambos combustibles. El compromiso de la compañía francesa abarca los volúmenes que se destinen a mercados externos e incluye un derecho de preferencia sobre las cantidades que eventualmente queden disponibles. El alcance del acuerdo no supone que toda la producción de la planta vaya a exportarse.

La puesta en funcionamiento del complejo completo está prevista para fines de 2029. Hasta entonces, el proyecto deberá completar dos etapas de obra: una planta de pretratamiento y la construcción de la biorrefinería. De acuerdo con la información difundida sobre la iniciativa, la primera presenta un avance del 30%.

El contrato de compra anticipada busca facilitar la obtención de financiamiento y reducir el riesgo comercial del desarrollo. Contar con un comprador para los volúmenes exportables forma parte de las condiciones con las que la sociedad impulsa la transformación del predio. La iniciativa también apunta a adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sin que la información disponible confirme su incorporación.

La ubicación sobre la Hidrovía es uno de los factores centrales de la propuesta. La conexión con el río y la cercanía a la infraestructura portuaria ofrecen una salida para las exportaciones previstas y vinculan al complejo con las actividades regionales de biocombustibles y logística.

En cuanto al impacto ambiental, la información difundida sobre el proyecto señala que el SAF puede reducir hasta un 80% las emisiones respecto de los combustibles fósiles. Ese porcentaje depende de las materias primas y del proceso de elaboración, por lo que no constituye una reducción garantizada para toda la futura producción.

Para San Lorenzo, la propuesta abre la posibilidad de recuperar actividad en una instalación industrial cerrada desde hace años. El acuerdo comercial representa un paso para concretar ese objetivo, aunque el inicio de la producción sigue sujeto a la finalización de las obras y al cumplimiento del cronograma previsto.

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