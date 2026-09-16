San Lorenzo lanzó un bono para el clásico ante Boca

San Lorenzo anunció una modalidad especial para el clásico del próximo domingo frente a Boca: los socios y abonados que concurran al estadio Pedro Bidegain podrán adquirir un bono optativo, cuyo dinero será destinado a afrontar cuatro operativos de seguridad que permanecen impagos al 30 de mayo.

La institución confirmó que el aporte tendrá un valor de $10.000 para quienes ocupen las populares Este y Oeste y de $15.000 para las plateas Norte y Sur. En ambos casos será voluntario para socios y abonados y se podrá adquirir mediante un trámite independiente a través de San Lorenzo App.

La situación será diferente para los no socios que compren plateas en condición de invitados. En esos casos, el bono será obligatorio y estará incorporado directamente al valor de la entrada, según explicó el club en su comunicación oficial.

La iniciativa aparece en un escenario económico complejo para San Lorenzo. En junio, la propia institución presentó un relevamiento que estimaba un pasivo superior a los 67 millones de dólares y detallaba distintas obligaciones judiciales y financieras. El club había informado meses antes que estaba trabajando en una reorganización de sus compromisos económicos.

Además, durante las últimas semanas la institución comunicó acuerdos para reestructurar otras obligaciones y debió afrontar nuevos embargos relacionados con reclamos anteriores.

Por otro lado, algunos medios partidarios señalaron que la propuesta original contemplaba un bono obligatorio para todos los asistentes y que posteriormente la dirigencia habría decidido modificar el esquema. Se trata de una versión periodística no confirmada por el comunicado oficial del club.

En cuanto al operativo de entradas, los socios podrán realizar desde el jueves a las 10 el canje para populares y adquirir plateas mediante la aplicación oficial. Los invitados tendrán habilitada la compra desde el viernes a la misma hora. Si quedan localidades disponibles, habrá venta presencial el sábado, de 10 a 19, en la sede de Avenida La Plata, y el domingo desde las 11.30 en las boleterías del estadio.

El clásico entre San Lorenzo y Boca comenzará el domingo a las 14.45 por la décima fecha del Torneo Clausura. Más allá de lo deportivo, la implementación del bono vuelve a colocar la situación financiera del club dentro de la agenda institucional y abre la expectativa sobre cuánto podrá recaudar la entidad con este mecanismo.