Messi recordó a su padre tras despedirse de la Selección

Lionel Messi recordó a su padre, Jorge, con un mensaje en Instagram al día siguiente de su despedida de la Selección argentina. “No sabés lo que te extrañamos anoche”, escribió junto a una fotografía tomada en el Monumental, donde el 6 de octubre disputó su último encuentro con la camiseta nacional, ante Benín.

La publicación apareció en sus historias y mostró al futbolista mirando al cielo, con una leve sonrisa y una mano sobre el cabello. El mensaje estuvo dedicado a su padre, fallecido en agosto, cuya ausencia también había mencionado durante el homenaje en el estadio. La frase y la imagen quedaron registradas en la [publicación sobre sus mensajes después del partido](https://www.directvsports.com/amp/futbol/la-particular-dedicatoria-de-lionel-messi-a-juan-musso-en-la-camiseta-voy-a-extranar...-20261007-0054.html).

El recuerdo de Jorge había ocupado un lugar central cuando Messi tomó el micrófono frente al público. En ese discurso, el delantero de 39 años también agradeció a sus compañeros por el recorrido compartido con la Selección. Al día siguiente, además de la historia dedicada a su padre, expresó en Instagram que ya extrañaba al equipo.

Jorge Messi murió en Rosario a los 68 años, después de atravesar una enfermedad que lo mantuvo internado. Su fallecimiento fue comunicado en agosto y tuvo repercusión tanto por el vínculo familiar como por su papel en la carrera del futbolista. Fue una figura decisiva en el traslado de Lionel a Barcelona y en las negociaciones de sus contratos, según el [reporte sobre su fallecimiento](https://www.youtube.com/watch?v=vLHrw-Vd94g).

El amistoso ante Benín había sido organizado como el cierre de la etapa de Messi en el seleccionado. La Asociación del Fútbol Argentino eligió el Monumental para la despedida e invitó a los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y a sus familias, de acuerdo con el [anuncio del encuentro](https://efe.com/deportes/2026-09-15/despedida-messi-argentina-benin/). En ese marco, el mensaje del día siguiente volvió a poner el foco en el recuerdo de su padre.

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